Apple TV Plus: Alle neuen Filme und Serien im Juni 2025 – mit dem beklemmenden Katz-und Maus-Spiel eines brandstiftenden Action-Stars

Kingsman-Star Taron Egerton wird in Smoke zum unberechenbaren Brandermittler. Bildquelle: Apple TV.

Apple liefert im Juni 2025 wieder Nachschub für den hauseigenen Streaming-Dienst. Nicht nur könnt ihr euch über eine neue Alternative zur Sport-Comedy Ted Lasso freuen, mit der neuen Thriller-Serie Smoke ist auch für ordentlich Spannung gesorgt.

Hier findet ihr alle neuen Filme und Serien, die euch im Juni 2025 auf Apple TV Plus erwarten.

Schnellzuweisung:

Highlight: Smoke - Staffel 1

2:19 Smoke: Im Trailer zur neuen Apple-Serie mit Taron Egerton jagen alle einen mysteriösen Brandstifter

Genre : Thriller/Krimi

: Thriller/Krimi Creator : Dennis Lehane

: Dennis Lehane Cast : Taron Egerton, Jurnee Smollett und John Leguizamo

: Taron Egerton, Jurnee Smollett und John Leguizamo Serienstart : 2025

: 2025 Staffeln : 1

: 1 Auf Apple TV Plus ab: 27. Juni 2025

Eine Reihe von großen Feuern erweckt die Aufmerksamkeit der Polizei und ruft den Brandermittler Dave Gudsen (Taron Egerton) auf den Plan. Schnell stellt sich heraus, dass die Stadt es mit einem skrupellosen Brandstifter zu tun hat.

Während Dave im Zuge der Ermittlungen zunehmend mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, vermutet die Polizeidetektivin Michelle Calderone (Jurnee Smollett) den Täter in den eigenen Reihen. Hauptverdächtiger wird der angeschlagene Brandermittler selbst.

Der Trailer vermittelt, dass es in der Serie nicht zimperlich zugeht und ihr euch auf dichtes Katz-und-Maus-Spiel einstellen müsst, bei dem ihr in die Psyche eines Brandstifters versetzt werdet. Die Serie wurde von wahren Begebenheiten inspiriert und startet am 27. Juni 2025 auf Apple TV Plus.

Alle weiteren neuen Inhalte im Juni 2025

Stick - Staffel 1

3:08 Ted Lasso schon durch? Apple liefert mit Stick eine Alternative mit Comedy-Star Owen Wilson

Genre : Komödie/Sport

: Komödie/Sport Veröffentlichung: 4. Juni 2025

Pryce Cahill (Owen Wilson) ist ein gescheiterter Golfprofi, der seinen Job verloren hat und vor den Trümmern seiner zerbrochenen Ehe steht. Doch plötzlich wittert er einen Neuanfang und versucht als Trainer eines hochbegabten, allerdings schwer zu kontrollierenden Jungen (Peter Dager) ein zweites Mal durchzustarten.

Echo Valley

2:36 Echo Valley: Im düsteren Apple-Thriller wird die Liebe zur eigenen Tochter auf die Probe gestellt

Genre : Thriller/Drama

: Thriller/Drama Veröffentlichung: 13. Juni 2025

Kate (Julianne Moore) lebt im bildhübschen Echo Valley und arbeitet dort zurückgezogen als Pferdetrainerin. Doch eines Tages erhält die Idylle einen Riss und plötzlich steht ihre Tochter Claire (Sydney Sweeney) vor ihrer Tür - blutverschmiert und völlig verängstigt. Es entbrennt ein nervenaufreibendes Thriller-Drama, in dem Gut und Böse kaum zu unterscheiden sind.

The Buccaneers - Staffel 2

2:12 The Buccaneers: Im Trailer zur zweiten Staffel trifft Bridgerton auf Gossip Girl

Genre : Drama/Historie

: Drama/Historie Veröffentlichung: 18. Juni 2025

Wir schreiben das Jahr 1870: Als eine Gruppe wohlhabender US-Amerikanerinnen rund um Nan St. George (Kristine Froseth) nach London reist, um sich in der High Society nach geeigneten Männern umzusehen, bringen sie mit ihrer neumodischen Art das traditionelle Weltbild Englands durcheinander.

Schaffen sie es, sich bei den britischen Eliten zu behaupten und sich zwischen dem Adel durchzusetzen?

Auch bei der Streaming-Konkurrenz gibt es im Juni 2025 neue Inhalte. Auf Netflix erwartet euch etwa das große Finale des Serien-Meilensteins Squid Game. Auf Disney Plus könnt ihr euch über die neue MCU-Serie Ironheart sowie die neue Season des humorvollen Küchen-Dramas The Bear freuen. Alle weiteren neuen Inhalte der Streaming-Dienste findet ihr in der Box oben.