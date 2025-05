Eine der besten aktuellen Netflix-Serien gipfelt im Juni in einem schockierenden Finale

Squid Game Season 1 ist die bis heute insgesamt am meisten gesehene Serienstaffel auf Netflix überhaupt.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für Mai 2025 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Besonders interessant dürfte das große Finale der Thriller-Serie Squid Game sein, mit dem Netflix seine zeitweise meistgesehene Serie in den Ruhestand schickt - jedoch nicht ohne großes Finale. Wir verraten euch, worum es in der letzten Staffel geht und was die Serie so genial macht.

Schnellnavigation:

Highlight im Juni 2025: Squid Game - Staffel 3

Genre : Thriller

: Thriller Creator : Hwang Dong-hyuk

: Hwang Dong-hyuk Cast : Jung Ho-yeon, Gong Yoo, Lee Jung-jae

: Jung Ho-yeon, Gong Yoo, Lee Jung-jae Serienstart : 2021

: 2021 Staffeln : 3

: 3 Auf Netflix ab: 27. Juni 2025

Darum geht's: Der Frontmann (Lee Byung-hun) wurde enttarnt und hat dem Aufstand der übrigen Kandidaten des Squid Games ein jähes Ende gesetzt - es geht also weiter. Sicher ist, dass Gi-hun aka Spieler 456 (Lee Jung-jae) nicht aufgeben wird, den tödlichen Spielen ein Ende zu bereiten. Außerdem wird sich zeigen, ob die Gruppe um Polizist Hwang Jun-ho (Wi Ha-Joon) und Choi Woo-seok (James Tang) rechtzeitig zur Insel gelangt, um im Kampf gegen den Frontmann helfen zu können.

In einem Interview mit Entertainment Weekly verriet Showrunner Hwang Dong-hyuk, dass die finale Staffel die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele erforscht und die Serie ihren Höhepunkt erreicht. Mehr zu erfahrt ihr hier.

1:11 Im neuen Teaser zu Squid Game Staffel 3 gehen die tödlichen Spiele in eine letzte Runde

Alle sechs Folgen von Squid Game Staffel 3 erscheinen am 27. Juni 2025 auf Netflix. Das koreanische Original ist damit endgültig beendet, jedoch wird bereits an einem US-amerikanischen Spin-Off gearbeitet. Und auch die Squid-Game-Reality-Show soll eine weitere Season erhalten. Fans können den nächsten Jahren also definitiv optimistisch entgegenblicken.

Was macht die Serie so gut? Das Erfolgsrezept dürfte wohl die Kombination aus Kapitalismus- und Gesellschaftskritik mit einem einfachen, aber packendem Spielkonzept sein. Das Übrige erledigen dann die tiefgängigen, tragischen Charaktere, die keine klassischen Heldenfiguren abgeben.

Ein vergleichbarer Mix machte bereits Filme wie Die Tribute von Panem und Battle Royale zu unsterblichen Klassikern, wobei sich Squid Game hier durch seinen schrillen, einzigartigen Look abhebt.

Kein Wunder also, dass die erste Season bis heute 265 Mio. Mal abgerufen wurde und damit aktuell den Netflix-Rekord der meistgesehenen Serien-Staffeln hält. Platz zwei geht an die Mystery-Serie Wednesday, die beachtliche 252 Mio. Mal abgerufen wurde. Squid Game Season 2 schafft es noch auf 192 Mio. Streams und sichert sich damit die Bronze-Medaille. Platz vier und fünf gehen an die Abenteuer-Mystery-Serie Stranger Things: Staffel 4 (140 Mio.) und das Serienkiller-Biopic Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer (115 Mio.).