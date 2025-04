Apple TV Plus: Alle neuen Filme und Serien im Mai 2025 – mit einem knallharten Sci-Fi-Highlight für RoboCop-Fans

RoboCop-Fans sollten im Mai bei Apple TV Plus ganz dringend aufhorchen! Bildquelle: Apple TV

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst im Mai 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Was der letzte Monat für euch bereitgehalten hat, könnt ihr in der vergangenen Übersicht nachlesen.

Highlight im Mai 2025: Murderbot - Staffel 1

Genre : Sci-Fi/Drama

: Sci-Fi/Drama Cast : Alexander Skarsgård, David Dastmalchian und Noma Dumezweni

: Alexander Skarsgård, David Dastmalchian und Noma Dumezweni Serienstart : 2025

: 2025 Staffeln : 1

: 1 Auf Apple TV Plus ab: 16. Mai 2025

In einer futuristischen Hightech-Welt erlangt der Sicherheits-Roboter (Alexander Skarsgård) heimlich einen freien Willen, indem er sich durch eine Sicherheitslücke selbst hackt. Um seine neu gewonnene Fähigkeit geheim halten zu können, schließt er sich einer riskanten Mission auf einem gefährlichen Planeten an, doch seine Begleiter werden bereits nach kurzer Zeit misstrauisch.

Obwohl er selbst keine Emotionen verspürt, übt die Verletzlichkeit der Menschen Faszination auf den Killer-Roboter aus. Kein Wunder also, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als in Ruhe Seifenopern zu schauen.

Die erste Staffel besteht aus zehn Episoden und basiert auf dem ersten Band der vierteiligen Romanreihe Tagebuch eines Killerbots von Martha Wells. Die Serie startet am 16. Mai 2025 auf Apple TV Plus.

Alle weiteren neuen Inhalte im Mai 2025

Deaf President Now!

Deaf President Now ist der Name einer der bedeutendsten Proteste der US-amerikanischen Geschichte. Bildquelle: Apple

Genre : Dokumentation/Historie

: Dokumentation/Historie Veröffentlichung: 16. Mai 2025

Die Dokumentation berichtet über den gleichnamigen, acht Tage anhaltenden Protest von 1988 an der Gallaudet-Universität in Washington D.C. Dort ernannte das Kuratorium die weniger qualifizierte, jedoch hörende Kandidatin Elisabeth Zinser zur Präsidentin, obwohl zwei hochqualifizierte gehörlose Kandidierende zur Wahl standen.

Bono: Stories of Surrender

Bono trägt seine markante Sonnenbrille, um infolge einer Glaucom-Erkrankung seine Augen zu schonen. Bildquelle: Apple TV+.

Genre : Dokumentation/Musik

: Dokumentation/Musik Veröffentlichung: 30. Mai 2025

In der Dokumentation zum Weltstar und U2-Sänger Bono wird das aufregende Leben des irischen Künstlers sowie die Erfahrungen als Sohn, Vater, Ehemann, Aktivist und Rockstar beleuchtet.

