Grünes Licht für Staffel 3: Mit Severance geht eine der besten Serien für Apple TV weiter

Die preisgekrönte Apple-TV-Serie Severance feierte erst kürzlich – nämlich am 21. März 2025 – das Finale von Staffel 2. Das beantwortete zwar einige Fragen rund um das Severance-Programm von Lumon Industries, aber ließ Fans dennoch mit offenen Mündern und einem Cliffhanger zurück.

Doch keine Angst! Apple hält weiterhin an der Serie fest.

Der Büro-Thriller geht weiter

Auf X (ehemals Twitter) verkündet Apple TV nur wenige Stunden nach dem Ende der zweiten Staffel, dass Severance ein weitere Season bekommt.

Bühne frei für Choreografie und Heiterkeit. Severance ist für Staffel 3 verlängert worden.

Zwischen dem Erscheinen von Season 1 und 2 lagen derweil ganze drei Jahre. Fans befürchten daher zu Recht, dass die Produktion der Fortsetzung ähnlich lange dauern könnte.

Im Podcast New Heights gibt Ben Stiller (Regisseur und ausführender Produzent der Serie) preis, dass dies »nicht der Plan sein soll.«

Der Erfolg der Apple-TV-Serie

Auf Rotten Tomatoes kommt die erste Staffel bei Kritikern auf 97 Prozent, während die zweite Season an den Erfolg anknüpft und bei 95 Prozent landet. Fans sind dabei schon etwas skeptischer und geben 85 bzw. 71 Prozent.

In der Filmdatenbank IMDb bewerten die Serie über 287.000 Nutzer und die sind sich einig: Severance kann mit 8,7 Sternen überzeugen.

Die Show wurde 2022 für insgesamt 14 Emmys nominiert und gewann letztendlich zwei Preise für die beste Introsequenz und die Musikkomposition.

2:49 Severance: Apple enthüllt den ersten Trailer zu Staffel 2 der ausgezeichneten Sci-Fi-Mystery-Serie

Worum geht’s in Severance?

In der Thriller-Serie lassen sich die Mitarbeiter von Lumon Industries per chirurgischem Eingriff einen Chip in das Gehirn implantieren. Der soll dafür sorgen, dass die Erinnerungen an ihre Arbeit und ihr Privatleben getrennt werden.

Das kommt Mark Scout (Adam Scott) gerade recht, denn er kann so – zumindest auf der Arbeit – den Tod seiner Ehefrau Gemma vergessen. Doch ganz ohne Nebenwirkungen funktioniert das auch nicht.

Als Showrunner fungiert Dan Ericksen (Chambers) und die Regie übernimmt der Schauspieler Ben Stiller (Nachts im Museum).

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr euch im Abo auf Apple TV Plus anschauen. Dort kommt die Show aktuell insgesamt auf 19 Folgen.

Severance gilt übrigens unter Fans als heißer Kandidat für eine erneute Emmy-Nominierung als beste Dramaserie. Ob sie letztendlich ausgewählt wird, bleibt abzuwarten.

Auf welche Filme und Serien ihr euch im April 2025 auf Apple TV Plus sonst noch freuen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.