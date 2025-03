Apple TV Plus: Alle neuen Filme und Serien im April 2025 – mit der Rückkehr eines Landman- und Top-Gun-Maverick-Stars

Der April 2025 wird ein Fest für Fans von hochwertigen Drama-Serien. Bildquelle: Apple TV+

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst im April 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Was der letzte Monat für euch bereitgehalten hat, könnt ihr in der vergangenen Übersicht nachlesen.

Schnellnavigation:

Highlight im April 2025: Your Friends & Neighbors - Staffel 1

Genre : Drama

: Drama Creator : Jonathan Tropper

: Jonathan Tropper Cast : Jon Hamm, Amanda Peet und Olivia Munn

: Jon Hamm, Amanda Peet und Olivia Munn Serienstart : 2025

: 2025 Staffeln : 1

: 1 Auf Apple TV Plus ab: 11. April 2025

Der scheinbar erfolgreiche Hedgefonds-Manager Andrew Coop Cooper (Jon Hamm) wird überraschend entlassen. Gleichzeitig kommt es zu einer schmerzhaften Scheidung und sein perfektes Leben liegt in Trümmern. Die Tage in der luxuriösen Gated Community Westmont Village sind gezählt.

Coop sieht nur eine Möglichkeit, um sich mittelfristig über Wasser zu halten und fängt an, in die Häuser seiner wohlhabenden Nachbarinnen und Nachbarn einzubrechen. Dabei stößt er auf dunkle Geheimnisse sowie illegale Machenschaften und erfährt, dass auch seine Frau Mel (Amanda Peet) und seine Kinder (Isabel Gravitt und Donovan Colan) in das Visier mächtiger Akteure gerückt sind.

Jon Hamm dürfte vielen von euch als Protagonist der Dramaserie Mad Men im Gedächtnis geblieben sein. Jüngst trat er außerdem in der Drama-Serie Landman sowie dem Action-Blockbuster Top Gun: Maverick auf.

Your Friends and Neigbors Staffel 1 umfasst neun Episoden und startet am 11. April 2025 auf Apple TV Plus.

2:33 In Your Friends & Neighbors wird Mad-Men-Star Jon Hamm vom Hedge-Fonds-Manager zum Kleinkriminellen

Alle weiteren neuen Inhalte im April 2025

Government Cheese - Staffel 1

2:21 Government Cheese: Eine eigenwillige Familie versucht zueinanderzufinden – trotz Haftstrafe

Genre : Drama/Komödie

: Drama/Komödie Veröffentlichung: 16. April 2025

Als Hampton Chambers (David Oyelowo) im San Fernando Valley des Jahres 1969 nach einer Haftstrafe nach Hause kommt, muss er feststellen, dass der Rest seiner Familie eine völlig neue und eigene Dynamik entwickelt hat. Nun gilt es herauszufinden, wie er sich wieder mit seiner Frau und seinen Kindern verbinden kann, ohne seine Träume aufzugeben.

Janes tierische Abenteuer - Staffel 3

Mit Janes tierischen Abenteuern haben auch die Kleinen Spaß an Apples Streaming-Dienst. Bildquelle: Apple TV+

Genre : Komödie/Abenteuer

: Komödie/Abenteuer Veröffentlichung: 18. April 2025

Die neunjährige Umweltschützerin Jane Garcia (Ava Louise Murchison) reist zusammen mit ihrem Freund David (Mason Blomberg) und einem Schimpansen um die Welt und beschützt Tiere.

Carême - Staffel 1

Marie-Antoine Carême hat wesentlich zur Ausprägung der klassischen französischen Küche beigetragen. Bildquelle: Apple TV+

Genre : Drama/Biopic

: Drama/Biopic Veröffentlichung: 30. April 2025

Im Paris des 19. Jahrhunderts wird der in Armut aufgewachsene Antonin Carême (Benjamin Voisin) ausgewählt, um als Chefkoch in geheimer Mission nichts ahnende Politiker auszuspionieren.

