Apple Watch - Display löst sich wegen Konstruktionsfehler?

Apple hat möglicherweise ein Hardware-Problem, eine entsprechende Sammelklage läuft in den USA bereits seit Juni. Diesmal geht es um die Apple Watch, genauer gesagt, den Bildschirm der Apple Watch. Denn laut Winfuture beschweren sich derzeit zunehmend Nutzer darüber, dass das Display sich teils einfach aus dem Gehäuse der Uhr löst und herausfällt - ohne starke mechanische Auslöser wie einen Sturz oder ähnliches.

Eine persönliche Erfahrung mit dem vermeintlichen Konstruktionsfehler zeigt unter anderem der britische Youtuber und Nerd-Cubed-CEO Matt Collins auf Twitter:

The screen of my Apple Watch just RANDOMLY FELL OUT. @AppleSupport pic.twitter.com/EmsO2ERwbn