So gut wie jede Apple Watch soll das neue watchOS 27 erhalten, aber für einige von euch gibt es eine schlechte Nachricht

Apple zeigt wie das neue »watchOS 27« aussieht – doch läuft das Update auf allen Modellen, wie der Apple Watch SE? (Bildquelle: Apple)

Die jährliche Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference) steht vor der Tür und verspricht euch einige News und Updates aus der Welt von Apple.

Mit den neuen Betriebssystemen iOS 27 und watchOS 27 stehen vor allem Smartphones und Smartwatches im Mittelpunkt.

Dadurch kommt jedoch auch die Frage auf, welche Geräte das neue Update und weiterhin Support erhalten – und die Community diskutiert bereits fleißig.

Nach dem Dreifach-Aus im Vorjahr: Welche Apple Watches könnten nun ihren Support verlieren?

Als die Apple Watches ihr letztes großes Betriebssystem-Update erhalten haben, sind gleich drei Uhren von der Support-Liste geflogen. Es stellt sich also die Frage, welche Modelle diesmal leer ausgehen.

Bei jedem Update schwingt eine gewisse Sorge mit, weil manche Geräte ab einem bestimmten Punkt keine neue Version mehr bekommen.

So könnten einige von euch am Ende ohne die neuen Funktionen und nötigen Sicherheitsupdates dastehen.

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Autoplay

Während vieles noch unklar ist, gibt es jedoch auch eine kleine Entwarnung zum Update-Thema: Im März 2026 hat Apple überraschend ein Update für die Series 3-Uhren geliefert.

Bis die neuesten Smartwatch-Varianten keine Updates mehr erhalten, wird es somit vermutlich noch lange dauern.

Unsere Prognose: Diese Apple Watches bekommen voraussichtlich watchOS 27

Mit dem Blick auf die üblichen Abstände, in denen eine Uhr von Apple ausgemustert wird, lässt sich eine Sache feststellen: Meistens liegen größere Zeitspannen und neue Chip-Versionen zwischen dem Ende der Kompatibilität.

Von dieser Grundlage ausgegangen, dauert es im Schnitt um die sechs Jahre, bevor ihr zu einem neuen Modell einer Apple Watch wechseln müsst.

Im vergangenen Jahr sind so etwa alle Watches mit der S4- und S5-Chipgeneration (die auf der A12-Chip-Grundlage basieren) von der Unterstützungsliste gestrichen worden.

Ihr könnt also davon ausgehen, dass vermutlich die meisten Apple Smartwatches, die nach 2020 erschienen sind, das Update erhalten – sofern sie keinen veralteten Chipsatz nutzen.

Diese Watches laufen sehr wahrscheinlich mit watchOS 27: Apple Watch Series 8, 9, 10, 11 Apple Watch Ultra 1, 2, 3 Apple Watch SE (2nd & 3rd Gen)

Diesen Watches droht ein Support-Ende: Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 (identische Prozessor-Basis wie Series 6)



In den sozialen Medien brodelt die Gerüchteküche bereits gewaltig. Besonders um die Apple Watch Series 7 gibt es Diskussionen mit zahlreichen Mutmaßungen.

Obwohl die Uhr optisch noch modern wirkt, basiert ihre Prozessorarchitektur im Kern auf dem älteren Chip der Series 6. Sollte Apple Letztere ausmustern, könnte es für das direkte Nachfolgemodell also ebenfalls brenzlig werden.

Für andere Generationen gibt es in der Community hingegen deutlich mehr Optimismus. Der Reddit-Nutzer Snoo_61724 schreibt: „Ich bezweifle stark, dass Apple den Support für die Ultra 1, Series 8 und SE (2022) streicht, da sie den S8-Chip bis September 2025 verkauft haben.”

Ein verfrühtes Aus für diese Uhren ergäbe demnach für Apple weder wirtschaftlich noch logisch einen Sinn – hier dürft ihr also vorerst aufatmen.

Genaue Informationen zu der Zukunft der Apple Watches bekommt ihr spätestens heute, am 8. Juni 2026, bei der offiziellen Apple-Keynote um 19:00 Uhr.