Auf den Konsolen ist es schon gelaufen, aber PC-Spieler mussten sich bislang noch gedulden. Jetzt hat das Event zu Assassin's Creed in Monster Hunter World auch auf unserer Plattform einen Start-Termin: Am 3. Mai um 1 Uhr nachts ist es soweit. Das Assassinen-Event läuft dann bis zum 17. Mai um 00:59 Uhr.

Wie kann ich teilnehmen?

Ihr braucht mindestens Jängerrang 14. Zurecht, denn eure Gegner haben es in sich: Ihr müsst mit Dämonjho, Odogaron und Lunastra gleich drei starke Monster jagen. Den Auftrag findet ihr im Quest-Menü unter dem Reiter »Event-Quests«. Er heißt »Leise, tödlich und wild!«.

Was gibt es als Belohnung?

Bei einem erfolgreichen Abschluss der Quest, erhaltet ihr das Item »Senus Feder«, das natürlich nach Bayeks Adler aus Assassin's Creed: Origins benannt ist. Bringt es zum Schmied. Anschließend schaltet ihr zwei Lieferaufträge frei, über die ihr die Deko-Rüstung im Bayek-Look und das Spezialwerkzeug »Assassinen-Kapuze« erhaltet, wenn ihr weitere Federn sammelt.

Ihr müsst die Quest allerdings mehrmals abschließen, um genug Federn abzuliefern. Ist das geschafft, lassen sich auch neue Hintergründe, Titel und Posen für die eigene Gildenkarte verdienen.

Auch das nächste Crossover-Event steht schon in den Startlöchern: In einer besonderen Quest dürfen wir Geralt aus The Witcher spielen und ein Monster aus dem Hexer-Universum jagen.