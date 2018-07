Ubisoft plant offenbar einen prall gefüllten Season Pass für Assassin's Creed: Odyssey. Welche zusätzlichen Inhalte das Abenteuer aus dem alten Griechenland aber genau bekommen wird, entscheiden die Entwickler nicht allein. Stattdessen führt Ubisoft zur Zeit unter ausgewählten Nutzern eine Umfrage durch, um zu erfahren, welche DLCs sich die Fans wünschen.

Die AC-Fan-Community »The Codex« hat die Liste mit zwölf potentiellen Season-Pass-Inhalten nun via Twitter veröffentlicht. Die beiden spannendsten Punkte in der Auswahl sind dabei ein möglicher Ausflug in eine neue zeitliche Epoche sowie ein DLC mit einem neuen Charakter. Möglicherweise werden wir in Odyssey also auch Assassinen-Abenteuer außerhalb des alten Griechenlands zu sehen bekommen und neben den beiden Hauptcharakteren Alexios und Kassandra noch einen dritten Helden steuern.

Das sind die zwölf möglichen Zusatzinhalte für Assassin's Creed: Odyssey:

New Ubisoft survey suggests the type of content of the #AssassinsCreed Odyssey season pass, including a new playable character, episodic story missions and a story set in an entirely different era. Could there hope for a Bayek & Aya story in Odyssey DLC? https://t.co/7d6IPkTnkf pic.twitter.com/PUHXLAu6pe