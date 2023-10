Welches Assassin's Creed ist das beste? Ihr entscheidet!

Nach fast 15 Jahren seit dem Release des ersten Spiels kann man sich das Mainstream-Gaming ohne Assassin’s Creed gar nicht mehr vorstellen. Die Spiele haben sich ihren Stammplatz in der Reihe der bekanntesten Open-World-Titel erkämpft und in der Industrie ihren Fußabdruck hinterlassen.

Wir haben unser Ranking der besten Assassin’s-Creed-Spiele aufgestellt und wollen jetzt wissen, wie es bei euch aussieht. Welche Spiele sind eurer Meinung nach die besten? Macht bei unserer Umfrage mit und lasst uns zusammen die Ergebnisse vergleichen.

Die alte und die neue Generation

Wenn es etwas gibt, das Assassin’s Creed gut kann, dann ist das Beständigkeit. Die Spiele sind für ihre »AC-Formel« bekannt, die sie erfolgreich gemacht hat und über die Jahre hinweg im Kern beibehalten wurde.

Es gab aber dennoch Änderungen. Zwar blieb das grundsätzliche Konzept gleich, doch in neueren Spielen kamen Rollenspiel-Elemente hinzu, die den älteren Teilen der Reihe fehlen. Die Änderungen wurden mit AC Origins eingeführt und in Odyssey und Valhalla ausgebaut.

Sie umfassten etwa sehr viel größere Open-World-Gebiete als ihre Vorgänger.

Ein Loot-System mit Seltenheitsstufen, das eher bei RPGs vorkommt, wurde eingeführt. Im Gegensatz zu klassischen Titeln kann man in Origins und Co. von Gegnern eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen erhalten.

Ein überarbeitetes Kampfsystem, das weniger auf Konter und mehr auf Spezialangriffe setzte.

Skill-Trees, die sich weiter verbessern lassen.

Verschiedene Dialog-Optionen bei Gesprächen und sogar Romanzen mit NPCs.

Während ein Teil der Spielerinnen und Spieler diese Änderungen mit offenen Armen empfangen hat, waren andere weniger begeistert. Dieser Teil der Community wünscht sich die guten alten Zeiten zurück, in denen die ganzen RPG-Elemente das Gameplay von Assassin’s Creed noch nicht aufgebläht hatten.

Zu welcher Fraktion gehört ihr? Gehört euer persönlicher Favorit unter AC-Spielen zu der alten oder zu der neuen Generation? Erzählt uns, was euch an den Spielen so sehr gefällt. Gehören die RPG-Elemente eurer Meinung nach jetzt fest zu Assassin’s Creed dazu oder sollte Ubisoft wieder zurückrudern? Erzählt es uns in euren Kommentaren.