Das postapokalyptische Open-World-Survival-Spiel Atomfall hat für das britische Entwicklerstudio Rebellion einen bemerkenswerten Erfolg erzielt.

Innerhalb von nur fünf Tagen nach der Veröffentlichung am 27. März 2025 erreichte das Spiel 1,5 Millionen Spieler und markierte damit den erfolgreichsten Launch in der 32-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Ein beeindruckender Meilenstein für Rebellion

Rebellion, bekannt für die Sniper Elite-Reihe, hat mit Atomfall neues Terrain betreten. Das Spiel, inspiriert von der realen Windscale-Katastrophe von 1957, versetzt die Spieler in eine fiktive Quarantänezone im ländlichen England. Dort gilt es, in einer von britischer Science-Fiction und Folklore inspirierten Welt zu überleben. ​

Weil das von uns mit 78 Punkten bewertete Atomfall seit Release auch in Microsofts Game Pass ohne Zusatzkosten verfügbar ist, vermeldet Rebellion keine Verkaufszahlen, sondern spricht in einer Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) nur von Spielern. Wie genau diese Zahl berechnet wurde, hat Rebellion nicht verraten:

Jason Kingsley, CEO von Rebellion, äußerte sich erfreut über den Erfolg:​ »Wir sind begeistert, dass so viele Spieler Freude an Atomfall haben. Die Marke von 1,5 Millionen Spielern in so kurzer Zeit spricht Bände über die Kreativität und Hingabe unseres gesamten Teams.«

Auf Steam hat Atomfall eine Bestmarke von mehr als 6.000 gleichzeitig aktiven Spielern erzielt - beim ebenfalls im Game Pass veröffentlichten Rollenspiel Avowed waren es Mitte Februar rund 19.000 Spieler in der Spitze und laut Microsoft fast sechs Millionen Spieler. Im Gegensatz zu Avowed ist Atomfall aber auch für PlayStation 4 und 5 erhältlich, zusätzlich zu den PC- und Xbox-Versionen.

Spielerinteraktionen in Zahlen

Neben den Spielerzahlen teilte Rebellion einige interessante Statistiken zu Atomfall mit:​

Über 316.000 Spieler entschieden sich, den Wissenschaftler zu Beginn des Spiels zu eliminieren.

Mehr als 3,7 Millionen Gegner wurden mit dem Cricket-Schläger besiegt.

Insgesamt wurden über vier Millionen Pasteten verzehrt und 300.000 Tassen Tee getrunken.

Als wären Tee und Cricket-Schläger nicht schon Hinweis genug, betonte CEO Kingsley anlässlich des Launches die britische Identität des Spiels:​

»Wir sind ein britisches Unternehmen, und das Spiel spiegelt dies wider. Es spielt nicht nur in der wunderschönen Landschaft, sondern zieht auch Inspiration aus klassischen britischen Büchern, Filmen und TV-Serien.«

Für die Zukunft hegt das Studio bereits DLC-Pläne, die offizielle Pressemitteilung hofft, dass »Spieler es weiterhin genießen, die Welt von Atomfall zu erkunden, und sich auf zukünftige Inhalte für das Spiel freuen.« Als Teil des rund 25 teuren Deluxe Upgrades soll zu einem noch unbekannten Zeitpunkt ein Story-Addon erscheinen.