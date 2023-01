Avatar 2 feiert Rekorderfolge, nur 10 Filme haben bisher mehr Geld eingespielt

Im Dezember 2022 erschien mit Avatar: The Way of Water das Sequel zum erfolgreichsten Film, der je veröffentlicht wurde. Trotzdem sind die Fußstapfen nicht zu groß: Nicht mal einen Monat nach Release ist Avatar 2 bereits einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Gerade mal zehn Titel haben bis heute mehr Geld eingespielt.

Schlechte Startvoraussetzungen- Avatar 2 startete sehr erfolgreich zum Jahresende am 14. Dezember 2022 im Kino. Dabei standen die ersten Release-Wochen unter keinem guten Stern. Sowohl Weihnachten als auch Silvester fielen 2022 auf ein Wochenende, wodurch die umsatzstärksten Tage der Woche ausgebremst wurden. Ein weiterer Stolperstein für den schnellen Erfolg des Films ist die Spiellänge von 192 Minuten und die daraus resultierende geringere Anzahl an Vorstellungen. Und trotzdem bricht Avatar 2 in nicht mal einem Monat einen Rekord nach dem anderen.

Ihr habt Avatar 2 noch nicht geguckt und seid euch nicht sicher, ob es sich für euch lohnt? Diese Frage beantworten wir euch in unserer Filmkritik:

106 4 Kritik zu Avatar 2 Wenn sich ein Kinobesuch lohnt, dann für diesen Film

Die wichtigsten Rekorde im Überblick

Erfolgreichster Film in Deutschland- Laut Filmstarts wurde Avatar: The Way of Water am 30. Dezember 2022 mit 4,55 Millionen verkauften Tickets zum erfolgreichsten Film des Jahres 2022 in Deutschland. Zuvor wurde dieser Rekord von Minions 2 gehalten. Dieser verkaufte immerhin 4,154 Millionen Karten.

Erfolgreichster Film International- Da die Daten noch nicht exakt ausgewertet wurden, kann man den Titel erfolgreichster Film 2022 international offiziell noch nicht an Avatar 2 vergeben. Stand 5. Januar 2023 hat er 1,482 Milliarden US-Dollar eingespielt, wodurch er ganz knapp hinter Top Gun Maverick steht, der beachtliche 1,488 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen spülte. In diesen Daten sind allerdings noch nicht die Zahlen für den 4. Januar 2023 enthalten. Laut Kino.de sagen erste Hochrechnungen jedoch, dass Avatar 2 an diesem Tag die 1,5 Milliarden Marke überschritten habe und somit deutlich vor Top Gun Maverick steht.

Erfolgreichster Film an einem Silvesterwochenende- Laut Filmstarts hält Avatar 2 mit riesigem Abstand den Rekord für die meisten Besucher in Deutschland an einem Silvesterwochende, bei dem der 31. ein Samstag ist. 1,07 Millionen Menschen sahen den Film zum Jahresende. Zuvor wurde der Rekord vom Zeichentrickfilm Der König der Löwen gehalten, der 1994 immerhin 500.000 Besucher in die Kinos lockte.

Erfolgreichstes drittes Wochenende in Deutschland- Avatar 2 hält laut Filmstarts außerdem den Rekord für das erfolgreichste dritte Kinowochenende nach Start. Dort spielte er 14,4 Millionen Euro ein. Der Hobbit: Eine unerwartete Reise legte als voriger Rekordhalter immerhin mit 13 Millionen Euro an einem Wochenende vor. Das Besondere daran ist, dass Avatar 2 mit Handicap ins Rennen ging: Das Wochenende war nämlich das besagte Silvesterwochenende, das die Besucherzahlen deutlich gehemmt haben sollte.

Erinnert ihr euch noch an das Gefühl, als ihr nach über einem Jahrzehnt Wartezeit das erste Mal den ersten Trailer zu Avatar 2 gesehen habt? Hier ist der Trailer, probiert doch aus, ob es sich noch genauso anfühlt:

1:37 Avatar 2: Der erste Trailer zu The Way of Water ist da (Quelle: Walt Disney Corporation)

Welche Filme sind erfolgreicher als Avatar: The Way of Water?

Hier ist eine Auflistung der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten (man munkelt, dass sich diese in einigen Tagen ändern wird...):

1. Avatar (2,922 Milliarden US-Dollar)

2. Avengers: Endgame (2,797 Milliarden US-Dollar)

3. Titanic (2,201 Milliarden US-Dollar)

4. Star Wars Episode VII – The Force Awakens (2,069 Milliarden US-Dollar)

5. Avengers: Infinity (2,048 Milliarden US-Dollar)

6. Spider-Man: No Way Home (1,916 Milliarden US-Dollar)

7. Jurassic World (1,671 Milliarden US-Dollar)

8. Der König der Löwen 2019 (1,663 Milliarden US-Dollar)

9. The Avengers (1,518 Milliarden US-Dollar)

10. Fast & Furious 7 (1,515 Milliarden US-Dollar)

Quelle: Box Office Mojo

Ihr wollt Avatar nicht nur sehen, sondern lieber selbst erleben und durch Pandora streifen? Dann schaut euch unsere Preview zum kommenden Open-World Abenteuer Avatar: Frontiers an.

2:45 Avatar: Frontiers of Pandora feiert auf der E3 seine Premiere

Habt ihr Avatar: The Way of Water schon geguckt? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Ist er besser als der erste Teil? Welcher ist euer Lieblingsfilm? Hat euch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten überrascht? Schreibt's in die Kommentare!