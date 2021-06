Die Ubisoft Forward ist vorbei - und obwohl wir dachten, dass bereits alle gezeigten Spiele im Vorfeld des Livestreams geleakt wurden, gab es doch noch eine dicke Überraschung: Nach Jahren der Stille gab es nämlich endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Avatar: Frontiers of Pandora - und das Ding sieht wirklich unheimlich gut aus.

Den Trailer könnt und solltet ihr euch hier mal ansehen:

Was wissen wir schon über das Avatar-Spiel?

Das zweite Avatar Spiel von Ubisoft nach James Cameron's Avatar: Das Spiel soll sich stark von dem Unterscheiden, was wir aus dem ersten Teil kennen.

First-Person-Perspektive : Zwar soll das Spiel erneut ein Action-Adventure werden, diesmal aber aus der Ego-Perspektive.

: Zwar soll das Spiel erneut ein Action-Adventure werden, diesmal aber aus der Ego-Perspektive. Open World : Der Planet Pandora wird mit all seiner Schönheit und seinen Gefahren als offene Spielwelt dienen.

: Der Planet Pandora wird mit all seiner Schönheit und seinen Gefahren als offene Spielwelt dienen. Eigene Geschichte: Die Story orientiert sich nicht am bekannten Material aus den Filmen, sondern will eine komplett neue Handlung erzählen. Ihr spielt als ein Mitglied der blauen Alienrasse Na'vi und begebt euch auf eine Reise in den Westen von Pandora, der bisher in den Filmen noch nie aufgetaucht ist. Ihr sollt dabei auf neue Charaktere und Kreaturen treffen und müsst die Invasoren der RDA zurückdrängen.

Ubisoft hat außerdem einige erste Screenshots veröffentlicht, die euch unter anderem zeigen, wie das Spiel aus der Ego-Perspektive aussieht:

Avatar: Frontiers of Pandora - Screenshots ansehen

Was hat Ubisoft noch gezeigt?

Neben der großen Überraschung am Ende der Show hat Ubisoft natürlich noch viel mehr gezeigt. Unter anderem gab es erstmals Gameplay zum Koop-Ableger Rainbow Six Extraction zu sehen. Wie sich das Ganze spielt, erklären wir euch übrigens in unserer Preview:

1 1 Mehr zum Thema Rainbow Six Extraction angespielt

Außerdem gab's neue Infos zum Steep-Nachfolger Riders Republic sowie zu Far Cry 6 und zum zweiten DLC von Assassin's Creed Valhalla.