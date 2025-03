Wie lang werden Avengers 5 und 6? Die Regisseure wagen eine erste Prognose

Für Avengers: Doomsday und Secret Wars kehrt Robert Downey Jr. zurück - allerdings nicht in der Rolle von Iron Man, sondern stattdessen als Bösewicht Doctor Doom. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Nach Infinity War und Endgame ist das Marvel Cinematic Universe ganz schön ins Straucheln geraten. Viele neue Filme und TV-Serien blieben in den Augen der Fans weit hinter den Erwartungen zurück. Jetzt sollen die Avengers 5 und 6 das MCU wieder auf Kurs bringen.

Dafür hat man mit Joe und Anthony Russo sogar zwei der besten Marvel-Regisseure zurückgeholt: Die Brüder inszenierten zum Beispiel The Winter Soldier, Civil War und den finalen Kampf gegen Thanos.

Avengers: Doomsday und Secret Wars lassen nicht mehr lange auf sich warten: Die beiden Filme starten jeweils am 29. April 2026 und am 5. Mai 2027 in den Kinos.

Wie lang werden die Laufzeiten von Avengers 5 und 6?

Wie viel Zeit sollten wir dann für den Kinobesuch einplanen? Die Russo-Brüder wagen im Interview mit Collider eine erste Prognose. Den Regisseuren der kommenden MCU-Highlights zufolge können sich Fans auf die folgenden Laufzeiten einstellen:

Avengers 5: circa zweieinhalb Stunden

Avengers 6: circa drei Stunden

Die finalen Laufzeiten von Doomsday und Secret Wars stehen aktuell nicht fest. Immerhin müssen beide Filme erst noch zu Ende gedreht, geschnitten und fertiggestellt werden. Die Regisseure können aber aufgrund der Drehbuchlänge eine stichhaltige Prognose betreffen.

Denn eine Faustregel in der Filmindustrie beträgt: Eine Drehbuchseite entspricht circa einer Minute Laufzeit. Natürlich trifft diese Regel eher auf Dramen und weniger auf Actionfilme zu. Die Schätzung der Russos dürfte aber auch Storyboards und Previsualizations berücksichtigen, mit denen eine erste Version der Filme erstellt wird.

2:30 Kleiner Rückblick gefällig? Hier ist der offizielle Trailer zu Avengers: Endgame

Autoplay

Die Laufzeit aller Avengers-Filme im Vergleich

Übrigens: Wollt ihr die ungefähren Laufzeiten von Avengers 5 und 6 mit denen der vorangegangenen MCU-Highlights vergleichen, haben wir wie folgt einen kompakten Überblick für euch:

Marvel’s The Avengers - zwei Stunden und 23 Minuten

Avengers: Age of Ultron - zwei Stunden und 21 Minuten

Avengers: Infinity War - zwei Stunden und 29 Minuten

Avengers: Endgame - drei Stunden und eine Minute

Bevor Doomsday und Secret Wars aufschlagen, erscheinen noch zwei weitere Marvel-Filme: Am 2. Mai 2025 geht es mit Thunderbolts weiter, während dann bereits am 24. Juli 2025 Fantastic Four: First Steps folgt.

Zuletzt erschien Captain America: Brave New World in den Kinos und auf Disney Plus startete erst kürzlich Daredevil: Born Again.