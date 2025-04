In Avengers: Doomsday kehrt ein beliebter X-Man nach 23 Jahren zurück und zeigt sich bereits jetzt begeistert

Nightcrawlers (Alan Cumming) Superkraft ist die Teleportation. Bildquelle: Marvel / Disney / 20th Century

Nightcrawler mauserte sich 2003 still und heimlich zu einem Fanliebling. Und obwohl Alan Cumming Kurt Wagner nur ein einziges Mal in X-Men 2 verkörperte, blieb er den Fans bis heute in Erinnerung.

Umso größer war die Überraschung, dass Alan Cumming nach all der Zeit tatsächlich mit seinen Mutanten-Kollegen Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Mystique (Rebecca Romjin) und Cyclops (James Marsden) zurückkehrt.

Jetzt spricht er von seinen ersten Tagen am Set und zeigt sich bereits von einem Fortschritt - im Vergleich zu damals - sichtlich begeistert.

Kurz zur Einordnung: In X-Men 2 versucht Nightcrawler (Alan Cumming) den Präsidenten umzubringen, woraufhin Storm (Halle Berry) und Jean (Famke Janssen) sein Versteck aufsuchen. Später schließt er sich den X-Men an, um William Stryker (Brian Cox) aufzuhalten. In späteren Filmen wie X-Men: Apocalypse, Deadpool 2 und Dark Phoenix wird Kurt Wagners (bürgerlicher Name) jüngere Version von Kodi Smit-McPhee (Slow West, The Road) verkörpert.

Mehr als drei Stunden weniger

In einem Interview mit Today With Jenna and Friends spricht Alan Cumming über seine Vorbereitungen, um wieder den teleportierenden X-Man Nightcrawler zu verkörpern. Dabei verbringt er nun wesentlich weniger Zeit in der Maske.

Es ist 23 Jahre her, dass ich ein Superheld war. Ich hatte bereits einige Make-up-Tests für die Rolle. Das Tolle daran ist, dass es vorher viereinhalb bis fünf Stunden dauerte, es aufzutragen, aber jetzt sind es nur noch 90 Minuten.

Damit hat das Make-Up von Cumming im Jahre 2002 ungefähr so lange wie der Marvel-Livestream zum Cast-Reveal gedauert. Und selbst da haben schon einige ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch geklopft.

Hier seht ihr die Tätowierungen von Nightcrawler noch etwas deutlicher. Bildquelle: Marvel / 20th Century

Falls ihr euch gerade fragt: Was hat denn da so lange gedauert? Cumming liefert euch sogleich die Antwort.

Vorher wurden alle Tattoos von Hand gemacht. Jetzt werden sie einfach auf mein Gesicht geklebt. Das reißt das Ruder wirklich herum. Ich bin jetzt wieder ein 60-jähriger Superheld, und alle scheinen wirklich nett zu sein.

Kleiner Fun-Fact am Rande: In den Comics ist Nightcrawlers leibliche Mutter niemand Geringeres als die Formwandlerin Mystique. In den Filmen ist das zwar nicht der Fall, aber die X-Man (verkörpert von Rebecca Romijn) wird ebenfalls im kommenden Blockbuster auftreten.

2:24 Mit Thunderbolts* steht der nächste Marvel-Blockbuster kurz bevor

Autoplay

Alles Wissenswerte zu Avengers: Doomsday

Das große Avengers-Spektakel findet ab dem 29. April 2026 auf der großen Leinwand statt. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, wie Marvel ebenfalls in ihrem Livestream ankündigte.

Victor von Doom alias Dr. Doom (Robert Downey Jr.) tritt als großer Schurke auf und hält die Avengers ordentlich in Schach. Mit Doomsday und dem Nachfolger Secret Wars soll die Multiverse Saga abgeschlossen werden.

Auf der Besetzungsliste stehen unter anderem altbekannte Namen wie: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Sebastian Stan (Winter Soldier) und Paul Rudd (Ant-Man). Aber auch einige neue Gesichter finden ihren Einzug in das Universum. Wer sonst noch dabei ist, erfahrt ihr im unten verlinkten Artikel.

Robert Downey Jr. ist 60 Jahre alt geworden und hat zur Feier anscheinend seinen Look als Dr. Doom enthüllt. Moment, was? Ja, auf der Einladungskarte lacht uns tatsächlich ein gewisser Bösewicht entgegen. Einige Hinweise, dass es sich dabei wirklich um das finale Aussehen des Antagonisten handelt, gibt es schon. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Falls ihr die X-Men-Reihe nachholen möchtet: Auf Disney Plus findet ihr alle Filme.