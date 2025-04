Einer der mächtigsten Marvel-»Helden« tritt in Thunderbolts auf und jetzt wissen wir, wie er aussieht

Auch wenn Bob (Lewis Pullmann) hier noch nicht nach einem Superhelden aussieht - er ist The Sentry. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

Mit Thunderbolts wird quasi Marvels eigener Superman eingeführt. Denn The Sentry ist übermenschlich stark, schnell, unsterblich, kann fliegen und Licht aus seinen Händen schießen.

Also so mächtig, dass vielleicht sogar Thanos (Josh Brolin) von seinem hohen Ross heruntersteigen würde und ein Fünkchen Angst zeigt.

Im Trailer zum neuen Marvel-Film haben wir Bob (Lewis Pullmann) a.k.a The Sentry bereits gesehen. Nur der finale Look seines Superhelden-Anzugs wurde uns weiterhin vorenthalten. Der Reveal einer neuen Actionfigur bringt jetzt aber Licht ins Dunkel.

Die Comic-Vorlage lässt grüßen

Auf dem X-Account (ehemals Twitter) Thunderbolts* News wird das ikonische gelb-blaue Kostüm von The Sentry jetzt endlich gezeigt. Das Aussehen der Actionfigur erinnert stark an die Marvel-Comics und veranschaulicht den Look des Helden im kommenden Film.

So sieht der Superheld The Sentry in den Comics aus. Bildquelle: Marvel Comics

Der Account teilt außerdem viele weitere Bilder und natürlich bekommen auch die anderen Stars des Films, wie zum Beispiel Yelena Belova (Florence Pugh) oder Red Guardian (David Harbour), ihre eigene Mini-Version.

Falls ihr euch gerade denkt: Das ist ja alles schön und gut, aber wer ist The Sentry überhaupt? Hier einmal der Schnelldurchlauf.

Die Geschichte von The Sentry

Achtung! Falls ihr euch überraschen lassen möchtet, welcher spannende Twist mit The Sentry einhergeht, dann überspringt den folgenden Abschnitt am besten.

Robert Reynolds (oder auch »Bob« genannt) bekommt seine übernatürlichen Fähigkeiten durch das Supersoldaten-Serum. Es gibt nur einen kleinen (riesengroßen) Haken: Er erhält nicht nur ein Superhelden-Ego, sondern seine Persönlichkeit spaltet sich in einen weiteren Part: The Void.

Seither befindet sich Bob in einem stetigen Kampf mit sich selbst, denn während The Void die Welt brennen sehen möchte, versucht The Sentry das Feuer zu löschen und die Menschheit zu schützen.

Erste Blicke auf The Void (Lewis Pullman) kann man übrigens bereits im Thunderbolts-Trailer erhaschen. Ab Minute 0:09 und 1:01. Aber seht selbst:

Wie genau The Void aussehen wird, können wir anhand der sehr kurzen Einstellungen nur vermuten. Den finalen Reveal spart sich Marvel vermutlich für den Film auf.

Was wir bis jetzt zu Thunderbolts wissen

Der neue Marvel-Blockbuster Thunderbolts erscheint hierzulande am 1. Mai 2025 in den Kinos.

Darum geht’s: Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) stellt ihr eigenes düsteres Superhelden-Team zusammen, denn die Avengers gibt es nicht mehr.

Um die Welt vor drohenden Gefahren zu beschützen, tun sich The Winter Soldier (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Black Widow (Florence Pugh), US-Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) und Taskmaster (Olga Kurylenko) zusammen.

Im Regiestuhl sitzt Jake Schreier, der bereits für Projekte wie Robot & Frank und Margos Spuren bekannt ist. Das Drehbuch-Trio besteht aus Kurt Busiek (Marvels, Lego Marvel Super Heroes 2), Lee Sung Jin (Beef, Dave) und Eric Pearson (Black Widow, Thor: Tag der Entscheidung).

Wenn euch die schnelle Erklärung zu The Sentry noch nicht reicht, werdet ihr unter dem oben verlinkten Artikel fündig. Dort findet ihr ebenfalls eine Auflistung aller Charaktere aus dem Film.

Erst kürzlich enthüllte Marvel in einem Livestream den Großteil des Casts von Avengers: Doomsday. Auch mit dabei ist Lewis Pullman. Demnach werden wir noch einiges von The Sentry/The Void zu sehen bekommen.