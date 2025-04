Einer der besten Marvel-Schurken wird wohl niemals in den MCU-Kinofilmen auftreten

Vincent D'Onofrio kehrte nach der Netflix-Serie um Daredevil für Hawkeye, Echo und jetzt natürlich Daredevil: Born Again als Kingpin zurück. Mit MCU-Kinofilmen sieht es aber weiter schlecht aus. Bildquelle: Marvel Studios

Marvel hat viele lahme, aber auch viele coole Schurken. Bei den letzteren reiht sich zweifelsohne Wilson Fisk a.k.a. der Kingpin ein, was alleine schon dem grandiosen Schauspiel von Vincent D’Onofrio zu verdanken ist.

Schon seit 2015 macht der Gangsterboss dem Teufel von Hells Kitchen das Leben schwer (und umgekehrt). Doch Marvel-Fans wissen natürlich, dass sich der Kingpin nicht nur gerne mit Daredevil prügelt. So gehört zum Beispiel auch Spider-Man zu den prominentesten Widersachern von Wilson Fisk.

Kein MCU-Film für den Kingpin?

Könnte es im Marvel Cinematic Universe damit auch zum großen Aufeinandertreffen der beiden im Kino kommen? Dafür stehen die Chancen offenbar ziemlich schlecht, wie Vincent D’Onofrio in einem neuen Interview mit Josh Horowitz auf YouTube zugeben muss.

Ihm zufolge wird es wohl niemals zu einem Kino-Auftritt von Wilson Fisk kommen und daran ist die komplizierte Rechtslage schuld:

Ich darf nur für die TV-Serien verwendet werden. Es ist nicht mal ein einmaliger Film um oder mit Wilson Fisk drin. Das hängt alles mit den Lizenzen zusammen. Ich weiß nicht, wann man dafür eine Lösung findet - oder ob man dafür überhaupt eine findet. [...] Für Marvel ist es eine echte Herausforderung, meinen Charakter zu verwenden.

Tatsächlich spricht D’Onofrio nicht zum ersten Mal über die Problematik seines Marvel-Schurkens. Schon Mitte 2024 hat sich der 65-jährige Schauspieler dazu geäußert, als er auf der Fan Expo 2024 auf mögliche Kinoauftritte als Kingpin angesprochen wurde und ein ähnlich resigniertes Statement abgegeben hat (via ComicBookMovie).

2:07 Hier mischt Vincent D'Onofrio aktuell als Kingpin mit: In der neuen Marvel-Serie um Daredevil

Autoplay

Wilson Fisk bleibt im MCU ein Serien-Schurke

Was genau steckt dahinter? Es ist im Moment nicht 100-prozentig klar, welche Firma genau denn nun die vollständigen Rechte am Charakter von Wilson Fisk hat. Es sieht ganz danach aus, als würden sich Sony und Marvel Studios die sogar teilen.

1999 hatte Marvel nämlich die Filmrechte an Spider-Man (und damit auch an zahlreichen seiner Nebenfiguren und Widersacher) an Sony abgegeben. Spätestens 2016 einigten sich Marvel und Sony allerdings darauf, dass die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft Teil der MCU-Filme werden darf.

Dieser Deal bezieht sich aber primär auf Spider-Man und kommt mit ein paar Schwierigkeiten und Stolpersteinen daher. In Bezug auf weitere Charaktere sowie die Film- und TV-Lizenzen wird es dann nochmal komplizierter und undurchsichtiger.

Zum aktuellen Stand darf Wilson Fisk als Kingpin nach wie vor in den TV-Serien des Marvel Cinematic Universe auftreten. Laut Vincent D’Onofrio sind die Kinofilme dabei aber nicht drin. Das dürfte solange der Fall sein, wie Sony den Charakter für eigene Leinwandproduktionen (wie zum Beispiel den Spider-Verse-Filmen) verwendet.

Aktuell läuft übrigens Daredevil: Born Again bei Disney Plus, wo sich Matt Murdock (Charlie Cox) und Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) erneut ein blutiges Duell liefern. Im Moment wird sogar schon Staffel 2 der Marvel-Serie gedreht, während es erst vor Kurzem ein Update zu zwei brandneuen Spider-Man-Filmen gab.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.