Avowed bekommt 66 GB großen Patch 1.2.2 mit großen Balancing-Auswirkungen

Avowed legt gleich zum Release mit dem ersten großen Patch los.

Seit dem 18. Februar 2025 können endlich alle Rollenspiel-Fans in die Welt von Avowed eintauchen, dem neuen Titel von Obsidian. Das Entwicklerteam hat nur wenige Tage nach dem Release auch schon den ersten dicken Update-Brocken nachgereicht.

66 GB wollen von euch via Steam heruntergeladen werden. Dafür werdet ihr mit zahlreichen tiefgreifenden Änderungen belohnt, die darauf abzielen, das Rollenspiel noch besser zu machen. Auf Seite 2 findet ihr wie immer die vollständigen Patch Notes. Wir widmen uns jetzt erst mal den Highlights.

Tier-System wird über den Haufen geworfen

Nein, wir meinen damit nicht die niedlichen Tierchen, die ihr in den malerischen Wäldern von Avowed bestaunen können - die wirft niemand um, keine Sorge!

Die Rede ist von den unterschiedlichen Ausrüstungs-Stufen ( Tiers ), nach denen das Spiel in Kämpfen maßgeblich die Schwierigkeit regelt. In Avowed könnt ihr bekanntlich jedes Ausrüstungsteil aufwerten und dadurch spürbar stärker machen. Genau das ist auch bei euren Gegnern der Fall, ein Elite-Zwerg hat also deutlich mehr auf dem Kasten als ein kleiner Grünschnabel-Xaurip, da er besseres Equip trägt.

Diese Wichtigkeit der Ausrüstung bleibt bestehen, wurde aber aufgeweicht. Ihr erhaltet nun nicht mehr einen solch großen Malus, wenn ihr gegen einen deutlich besser ausgestatteten Gegner antretet. Stattdessen greift fortan ein dynamisches System , das Obsidian aber nicht weiter ausführt.

Unterm Strich sollen die Änderungen aber zu etwas einfacheren Kämpfen auch gegen höherstufige Gegner führen, es sei denn, ihr übertreibt es und tretet gegen einen deutlich stärkeren Kontrahenten an, der vier oder mehr Level über eurem liegt.

Weitere nützliche Änderungen von Patch 1.2.2

Upgrade-Materialien können nicht mehr länger versehentlich an Händler verkauft werden, was das Aufwerten eurer Ausrüstung deutlich erschwert hat.

Im Kampf wiederbelebte Begleiter stürzen sich nun mit 75 Prozent ihrer Lebensenergie wieder ins Getümmel, bislang waren es 50 Prozent. Zudem besitzen alle Begleiter von Grund auf mehr Lebenskraft, damit sie in Kämpfen nützlicher sind.

Beim Aufrufen der kreisrunden Schnellauswahl soll das Spiel nicht mehr länger abstürzen.

Zahlreiche Bugs bei Quests und Landschaftsdesign behoben.

Bis ihr mit Avowed fertig seid, dürften es noch einige Spielstunden hin sein. Ihr solltet sie genießen, denn ein Blick in die Zukunft deutet nicht darauf hin, dass Story-DLCs geplant sind. Obsidian hat derzeit alle Hände voll zu tun mit dem nächsten Titel, nämlich The Outer Worlds 2. Nach klassischer Fantasy geht's als nächstes also wieder ins Weltall.