Avowed erfüllt in Update 1.3 gleich mehrere Wünsche der Spieler

Das Rollenspiel Avowed verbessert mit Update 1.3 unter anderem die Third-Person-Kamera.

Obsidian Entertainment hat mit dem neuen Update 1.3 für Avowed zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen implementiert, die viele Wünsche der Community aufgreifen.

Besonders im Fokus stehen neue Komfortfunktionen, eine erweiterte Steuerungsanpassung sowie Optimierungen bei der Spielstabilität und Quest-Mechanik.

Ein oft geäußerter Wunsch der Spieler war eine ausgewogenere Talentpunktvergabe. Mit dem Update erhalten Charaktere nun zusätzliche Talentpunkte bei Erreichen der Level 5, 10, 15, 20, 25 und 30. Wer bereits über diese Schwellen hinaus ist, bekommt die Punkte rückwirkend gutgeschrieben.

Was Spieler wollen

Eine weitere häufig nachgefragte Verbesserung für das Rollenspiel betrifft die Steuerung: PC-Spieler von Avowed können jetzt zwischen Gehen und Rennen per einfachem Tastendruck wechseln. Auch die Benutzeroberfläche wurde flexibler gestaltet.

Wer gerne immersiv spielt oder einfach schöne Screenshots machen will, kann das HUD jetzt per Tastendruck ausblenden. Zudem ermöglicht ein Transparenzregler, die Deckkraft der Interface-Elemente individuell anzupassen.

Dazu kommt ein Field-of-View-Regler für die Third-Person-Ansicht und der Kompass kann nun wahlweise fest nach Norden ausgerichtet werden kann.

Mehr Bugfixes und reparierte Quests

Neben diesen Anpassungen kümmert sich das Update um die allgemeine Spielstabilität und behebt Absturzursachen.

Auch in puncto Quest-Mechaniken bringt der Patch 1.3 Verbesserungen. So erscheint das »Quest verfügbar«-Symbol bei Ranger Verano nicht mehr, wenn die entsprechende Aufgabe bereits unzugänglich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in bestimmten Missionen steckenbleibt, wurde gesenkt.

In diesem Punkt hatte Obsidian bereits zuvor große Fortschritte gemacht, weshalb wir in unserem Nachtest die ursprüngliche Abwertung aufheben:

Mehr zum Thema Avowed im Nachtest: Das Rollenspiel überrascht auch nach Release noch von Peter Bathge

Das Kampfsystem von Avowed bekommt mit Version 1.3 weiteren Feinschliff. Pistolen treffen ihre Ziele zuverlässiger, während Begleiter mit dem Schock-Status den Spieler nicht mehr unbeabsichtigt elektrisieren. Gegner reagieren zudem merklich auf Pfeileinschläge und Fernkämpfer verhalten sich intelligenter, wenn der Spieler in und aus der Deckung wechselt.

Ergänzend dazu lassen sich Zauber nun zuverlässiger wirken, da reduzierte Essenzkosten korrekt angerechnet werden. Die Fähigkeit »Into the Fray« kann jetzt schneller in andere Aktionen übergehen, was geschmeidigere Kampfabläufe ermöglicht.

Die Liste der Bugfixes reicht noch weiter: Schnellreisen sind während bestimmter Animationen deaktiviert, um Fehler mit verschwindenden Quest-Gegenständen zu vermeiden. Besonders erfreulich für Sammler: Beute in bestimmten Gebieten fällt nicht mehr durch die Umgebung und bleibt so stets zugänglich.

Wie immer findet ihr alle Patch Notes auf Seite 2 dieses Artikels.

Publisher Microsoft ist laut eigener Aussage zufrieden mit den Verkaufszahlen von Avowed. Auf Steam konnte der Titel zwar »nur« maximal 19.000 Spieler gleichzeitig für sich begeistern, soll sich aber in der ersten Woche nach Release über 100.000 Mal verkauft haben.

Obsidian zeigt sich derweil engagiert, die Spielererfahrung durch regelmäßige Updates weiter zu optimieren – ein Zeichen dafür, dass der Titel langfristig unterstützt wird. Ein DLC soll sich bereits in Entwicklung befinden.