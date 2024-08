Avowed, das heißt ersehnte Rollenspiel von Obsidian, erscheint doch nicht mehr 2024

Avowed will mit schicker UE5-Grafik glänzen - und bekommt nun den nötigen Freiraum dafür.

Fans des kommenden Fantasy-Rollenspiels Avowed müssen sich noch etwas gedulden: Entwickler Obsidian Entertainment hat den Erscheinungstermin nämlich auf das nächste Jahr verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel noch im November dieses Jahr erscheinen - doch daraus wird nichts.

Warum die Verzögerung?

Laut The Verge steht Avowed kurz vor der Fertigstellung und hätte damit eigentlich im November wie geplant erscheinen können.

Die Entscheidung zur Verschiebung ist jedoch vor allem strategischer Natur. Denn im Herbst wäre Avowed in schwierigem Fahrwasser gestartet.

1:40 Avowed: Der neue Trailer enthüllt erste Schlüsselmomente der Story

Die Überfüllung des Release-Plans durch andere große Titel wie Stalker 2 (20. November), Indiana Jones und der Große Kreis (Dezember 2024) und die Erweiterung Diablo 4: Vessel of Hatred (8. Oktober) spielen bei der Verschiebung eine entscheidende Rolle.

Stalker 2, obwohl nicht von Microsoft selbst entwickelt, wird als Xbox- und PC-exklusiver Titel direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein und könnte Avowed den Rang ablaufen.

Auch die für November geplante Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard wäre ein großer Konkurrent gewesen – schließlich handelt es sich bei beiden Spielen um Fantasy-Rollenspiele, und Dragon Age hat die deutlich größere Fanbasis.

Dazu gesellen sich noch viele weitere namhafte Titel wie CoD Black Ops 6 (25. Oktober), Microsoft Flight Simulator 2024 (19. Oktober) und das nächste große Assassin's Creed: Shadows (November 15). Kein Wunder also, dass Microsoft und Obsidian den großen Konkurrenten aus dem Weg gehen möchten und Avowed nun zu einer Zeit erscheinen soll, in dem es mehr Platz zum Atmen hat.

Das neue Release-Datum ist der 18. Februar 2025. Laut The Verge will Microsoft den Game-Pass-Abonnenten auch in der eher ruhigen Zeit zu Beginn des Jahres einen Blockbuster bieten.

Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2020 hat Avowed hohe Erwartungen geweckt: Die Mischung aus Skyrim-ähnlichem Gameplay und spannendem Setting, das im Pillars of Eternity-Universum angesiedelt ist, hat bei vielen Fantasy-Fans für viel Vorfreude gesorgt.

Auch wenn die Verzögerung für einige von euch enttäuschend sein mag, könnte sie letztlich dafür sorgen, dass Avowed nicht in der Flut der Herbstveröffentlichungen untergeht. Und hoffentlich auch, dass Avowed in einem polierteren und ausgereifteren Zustand erscheint, als viele andere große Titel in den vergangenen Jahren.