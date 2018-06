Der erfolgreiche US-amerikanische Filmregisseur und Produzent Jeffrey Jacob Abrams ist eine Partnerschaft mit dem chinesischen Tech-Giganten Tencent eingegangen, um die Spieleschmiede Bad Robot Games aus dem Boden zu stampfen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, erhält Tencent die Vertriebsrechte künftiger Titel im Raum Asien.

Das neue Entwicklerstudio will eigene Designer, Autoren und Künstler beschäftigen, die sich auf großangelegte Projekte und Indie-Titel gleichermaßen konzentrieren und zu diesem Zwecke auch Partnerschaften mit anderen Entwicklern eingehen. J.J. Abrams, der bereits Chef der Film-Produktionsfirma Bad Robot Productions ist, äußerte dazu:

"Ich bin ein riesiger Spielefan, und zunehmend neidisch auf die fantastischen Tools, mit denen Entwickler arbeiten, und auf die Welten die sie erschaffen. Jetzt verdoppeln wir unsere Anstrengungen mit einer einzigartigen, gemeinsamen Herangehensweise an Spiele-Entwicklung. Damit können wir uns darauf konzentrieren, was wir am besten können und hoffentlich einen wertvollen Beitrag leisten."