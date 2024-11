Baldur's Gate 3 enthüllt für 2025 große Pläne, darunter gleich 12 neue Unterklassen

Lacht für die Kamera! Baldur's Gate 3 bekommt haufenweise Neuerungen, inklusive eines Fotomodus.

Auch wenn Patch 7 nach einem der letzten großen Updates für Baldur's Gate 3 klang, standen noch immer einige versprochene Features aus. Jetzt hat Larian endlich den wohl wirklich finalen Patch 8 angekündigt und da steckt deutlich mehr drin, als wir erwartet hätten.

Aber mehr zu leisten als selbst die treusten Fans zu hoffen vermögen, gehört bei Larian ja mittlerweile fast zum Standard. Update 8 ist für irgendwann 2025 geplant und packt eine gehörige Menge an neuen Inhalten und sogar Features ins Spiel. Und dabei ist BG3 doch schon jetzt das beste Rollenspiel unter der Sonne:

Das steckt alles in Patch 8

Neben weiteren Bugfixes und dergleichen soll das 8. Update für Baldur's Gate 3 drei ganz große Neuerungen parat halten. Zwei davon waren schon bekannt, eine kommt etwas überraschend. Fangen wir erstmal mit den bekannten neuen Features an:

Crossplay

Wie von den Gaming-Göttern verlangt. So beschreibt Larian die vollständige Implementierung von Crossplay mit Update 8. Hier nicht verwirren lassen – es gibt schon jetzt Cross Progression in Baldur's Gate 3. Ihr könnt also denselben Spielstand dank Konto-Verknüpfung sowohl an eurem PC als auch auf eurer PlayStation oder Xbox weiterspielen.

Mit Crossplay ist jetzt gemeint, dass ihr im Multiplayer mit allen anderen Plattformen zusammenspielen könnt. Ihr könnt also eine vierköpfige Heldengruppe aus einem PC-, einem PS5-, einem Xbox-Series- und vielleicht sogar einem Mac-Spieler bilden. Welche Klasse wohl am besten zu welcher Plattform passt?

Fotomodus

Ein Fotomodus, mit dem wir jederzeit schicke Screenshots von schicken Charakteren oder Umgebungen anfertigen können, ist mittlerweile Standard in den meisten großen Produktionen. Baldur's Gate 3 hat schicke Charaktere und Umgebungen, deshalb hoffen Fans schon seit Langem auf einen solchen Modus. Patch 8 reicht ihn endlich nach!

Und wie so oft macht Larian hier keine halben Sachen. Der Fotomodus lässt euch nicht wie in manch anderem Spiel einfach nur einen Filter oder Rahmen setzen und ein wenig die Kamera drehen, ihr könnt euch vollständig austoben und alle Figuren gewisse Posen einnehmen lassen. Es gibt sogar eine Selfie-Kamera. Und ja, Filter, Rahmen oder Sticker gibt es natürlich auch.

Ohje, mit all der Nacktheit und der Erotik in Baldur's Gate 3, stehen dem Fotomodus ein paar schwere Zeiten bevor.

12 neue Unterklassen

Und jetzt die große Überraschung: Update 8 bringt noch mehr Unterklassen ins Spiel und damit auch jede Menge neue Fähigkeiten. Ihr könnt also bald ganz ohne Mods auf eine noch größere Auswahl an Klassen zugreifen. Insgesamt wurde je eine neue Unterklasse für jede der zwölf Hauptklassen ins Spiel gebracht. Jede davon basiert wieder auf einer offiziellen Vorlage aus dem D&D E5e Regelwerk.

Barde - College of Glamour : Ganz besonders extravagante Barden, die sowohl als Heiler als auch Beherrscher eine wichtige Rolle im Kampf einnehmen können. Und die einfach unfassbar stylish dabei aussehen.

: Ganz besonders extravagante Barden, die sowohl als Heiler als auch Beherrscher eine wichtige Rolle im Kampf einnehmen können. Und die einfach unfassbar stylish dabei aussehen. Barbar - Path of Giants: Barbaren sind meistens stark, aber keiner davon ist so stark wie diese Unterklasse. Sie können sowohl Objekte als auch Lebewesen ganz besonders weit werfen und richten damit zusätzlichen Schaden an. Boink!

Barbaren sind meistens stark, aber keiner davon ist so stark wie diese Unterklasse. Sie können sowohl Objekte als auch Lebewesen ganz besonders weit werfen und richten damit zusätzlichen Schaden an. Boink! Kleriker - Death Domain: Kleriker sind immer nur liebenswerte Heiler? Von Wegen! Diese Unterklasse ist auf Todesmagie spezialisiert und kann damit gehörig Schaden anrichten. Larian hat sogar eine neue Fähigkeit für Leichenexplosion hinzugefügt. Hat da jemand gerade Diablo gemurmelt?

Kleriker sind immer nur liebenswerte Heiler? Von Wegen! Diese Unterklasse ist auf Todesmagie spezialisiert und kann damit gehörig Schaden anrichten. Larian hat sogar eine neue Fähigkeit für Leichenexplosion hinzugefügt. Hat da jemand gerade Diablo gemurmelt? Druide - Circle of Stars: Druiden der Sterne sind keine Astronauten, sondern suchen im Sternenhimmel nach Weisheit. Sie können ätherische Formen annehmen, die ihnen einzigartige Kräfte verleihen.

Druiden der Sterne sind keine Astronauten, sondern suchen im Sternenhimmel nach Weisheit. Sie können ätherische Formen annehmen, die ihnen einzigartige Kräfte verleihen. Paladin - Oath of the Crown: Paladine sind fast immer auf Regeln und Ordnung bedacht, dieser Paladin sogar noch mehr als der Rest. Ein gut gerüsteter Streiter, der im Namen des Gesetzes kämpft und dabei auch seine Begleiter vor Schaden bewahrt. Für Recht und Ordnung!

Paladine sind fast immer auf Regeln und Ordnung bedacht, dieser Paladin sogar noch mehr als der Rest. Ein gut gerüsteter Streiter, der im Namen des Gesetzes kämpft und dabei auch seine Begleiter vor Schaden bewahrt. Für Recht und Ordnung! Kämpfer - Arcane Archer: Nein, Kämpfer in D&D sind nicht ausnahmslos profane Nahkämpfer in fetter Rüstung. Das beweist der Arcane Archer, der das genaue Gegenteil darstellt. Mit Magie verbessert er seine Pfeile und nimmt die Gegner aus der Distanz aufs Korn.

Nein, Kämpfer in D&D sind nicht ausnahmslos profane Nahkämpfer in fetter Rüstung. Das beweist der Arcane Archer, der das genaue Gegenteil darstellt. Mit Magie verbessert er seine Pfeile und nimmt die Gegner aus der Distanz aufs Korn. Mönch - Drunken Master: Der Kampfstil des Drunken Master wurde zwar mit dem gleichnamigen Film von Jackie Chan berühmt, basiert aber auf einer realen Kampftechnik. Nur ahmt die eigentlich die taumelnden Bewegungen eines Betrunkenen nach, in Baldur's Gate 3 kann euer Mönch durch das Trinken echten Alkohols seine Ki-Punkte regenerieren und noch ganz anderen Schabernack anstellen.

Der Kampfstil des Drunken Master wurde zwar mit dem gleichnamigen Film von Jackie Chan berühmt, basiert aber auf einer realen Kampftechnik. Nur ahmt die eigentlich die taumelnden Bewegungen eines Betrunkenen nach, in Baldur's Gate 3 kann euer Mönch durch das Trinken echten Alkohols seine Ki-Punkte regenerieren und noch ganz anderen Schabernack anstellen. Waldläufer - Swarmkeeper: Statt eines treuen Hundes oder gar eines Bären setzt dieser Waldläufer auf einen ganzen Schwarm aus Tieren. Das können Bienen, Motten oder sogar Quallen sein.

Statt eines treuen Hundes oder gar eines Bären setzt dieser Waldläufer auf einen ganzen Schwarm aus Tieren. Das können Bienen, Motten oder sogar Quallen sein. Schurke - Swashbuckler: Zeit für Säbelrasseln! Wer sich gerne wie ein Pirat fühlen will, sollte diese Unterklasse wählen. Hier könnt ihr wirklich unfair kämpfen und Feinden etwa mit einer Handvoll Sand die Sicht nehmen.

Zeit für Säbelrasseln! Wer sich gerne wie ein Pirat fühlen will, sollte diese Unterklasse wählen. Hier könnt ihr wirklich unfair kämpfen und Feinden etwa mit einer Handvoll Sand die Sicht nehmen. Zauberer - Shadow Magic: Eine unheimliche Macht ruht im Blut dieses Zauberers, der damit auf düstere Schattenzauberei zurückgreift und damit sogar Schattenhunde herbeirufen kann, die seinen Feinden ans Leder wollen. Hoffentlich lassen sie sich aber auch hinterher ein wenig kraulen.

Hexenmeister - Hexblade: Diese Hexenmeister sind einen Pakt mit einem Wesen aus dem Schattenreich eingegangen und wurden dafür mit einer finsteren Waffe belohnt, die unter anderem erschlagene Feinde als Verbündete wieder aufstehen lässt.

Diese Hexenmeister sind einen Pakt mit einem Wesen aus dem Schattenreich eingegangen und wurden dafür mit einer finsteren Waffe belohnt, die unter anderem erschlagene Feinde als Verbündete wieder aufstehen lässt. Magier - Bladesinging: Nicht alle Magier sind hemdsärmelige Fernkämpfer, einige wissen eine Klinge zu führen und können damit sogar ihre Zauberei verstärken. Besonders cool: In Baldur's Gate 3 gibt es mit Patch 8 neue Animationen, mit denen diese Magier ihre Zauber wirklich durch ihre Klinge wirken.

Wann kommt das alles?

Rechnet auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr mit dem großen Update. Es kann gut sein, dass ihr noch einige Monate warten müsst, bevor Patch 8 das Rollenspiel gehörig aufpeppt. Bevor es live geht, soll noch ein Stresstest stattfinden. Das Team will also vorher mit der Hilfe der Community herausfinden, ob der Patch Probleme verursachen könnte.

Besagter Stresstest soll frühstens Anfang Januar starten, davor habt ihr die Gelegenheit, euch dafür zu registrieren. Mehr wird Larian demnächst ankündigen. Das letzte Mal lagen zwischen der Beta für Patch 7 und der Veröffentlichung circa sechs Wochen. Sollte es diesmal ähnlich laufen, wäre März 2025 denkbar für den Release von Update 8.