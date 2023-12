Ja, Baldur's Gate 3 lässt sich auf Level 1 durchspielen, aber das hat seinen Preis

Baldur's Gate 3 kann auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt werden, ohne einziges Level-Up.

Es ist tatsächlich möglich, Baldur's Gate 3 durchzuspielen, ohne ein einziges Level-Up durchzuführen. Das klingt unmöglich, bedenkt man allein den Lebenspunkte-Pool eines Charakters auf Level 1. Sie kratzen immerhin nicht mal an den 20, während einige der mächtigsten Endgegner über 300 Lebenspunkte vorweisen.

Der YouTuber Fracture hat jetzt aber ein Video hochgeladen, in dem seine komplette Reise dokumentiert wird. Hier macht er sich auf den Weg, von Akt 1 bis Akt 3 zu spielen, ohne seinen Charakter oder irgendeinen Begleiter hochzuleveln. Am Ende besiegt er gar den Endboss mit einer Gruppe aus absoluten Anfängern - auf dem (vor Update 5) höchstem Schwierigkeitsgrad.

Natürlich musste er dafür aber ein paar ungewöhnliche Wege gehen und das Spiel mehr als nur einmal austricksen. Allerdings hat er trotzdem alles gespielt und keine Speed-Run-Taktiken genutzt, um beispielsweise große Abschnitte des Spiels zu überspringen.

So schafft man es auf Level 1 durchs ganze Spiel

Wenn ihr wissen wollt, wie Fracture Baldur's Gate 3 auf Level 1 durchspielen konnte, könnt ihr euch oben das Video ansehen, das fast zwei Stunden umfasst. Wir dröseln hier aber auch ein paar kleine Details auf, die seine Herangehensweise an diese gigantische Herausforderung etwas übersichtlicher darstellt.

Zu den wichtigsten Methoden, um auch auf Level 1 Erfolg zu haben, gehören vor allem folgende Strategie:

Geduld: Oftmals nutzt Fracture die Umgebung, Hindernisse oder kleine Bugs, um Feinden kontinuierlich Schaden zuzufügen, ohne selbst getroffen zu werden. Das sind dann oft winzige Schadenswerte, doch nach einiger Zeit geht jeder Gegner in die Knie. Der finale Boss des zweiten Akts stirbt beispielsweise durch brennenden Untergrund.

Oftmals nutzt Fracture die Umgebung, Hindernisse oder kleine Bugs, um Feinden kontinuierlich Schaden zuzufügen, ohne selbst getroffen zu werden. Das sind dann oft winzige Schadenswerte, doch nach einiger Zeit geht jeder Gegner in die Knie. Der finale Boss des zweiten Akts stirbt beispielsweise durch brennenden Untergrund. Kabumm! Wenig überraschend greift Fracture auf die Möglichkeit zurück, starke Feinde oder Gegnergruppen mit Sprengfässern massiven Schaden zuzufügen. Da reicht dann auch ein Feuerpfeil auf dem ersten Level, um riesigen Explosionen auszulösen.

Wenig überraschend greift Fracture auf die Möglichkeit zurück, starke Feinde oder Gegnergruppen mit Sprengfässern massiven Schaden zuzufügen. Da reicht dann auch ein Feuerpfeil auf dem ersten Level, um riesigen Explosionen auszulösen. Schleichen: Um sich in Kampfarealen bewegen zu können, ohne aufzufliegen, sind die Charaktere von Fracture oft geschlichen. So konnte er Fallen stellen und sich bewegen, während die Gegner im rundenbasierten Modus festhingen. Mancher Gefahr ist er sogar komplett aus dem Weg gegangen.

Um sich in Kampfarealen bewegen zu können, ohne aufzufliegen, sind die Charaktere von Fracture oft geschlichen. So konnte er Fallen stellen und sich bewegen, während die Gegner im rundenbasierten Modus festhingen. Mancher Gefahr ist er sogar komplett aus dem Weg gegangen. Überzeugen: Fracture hat jedes Werkzeug genutzt, um sehr überzeugend zu werden. Damit wollte er sicherstellen, dass er häufig Kämpfen aus dem Weg geht und Feinde eher dazu bringt, sich selbst das Leben zu nehmen.

Fracture hat jedes Werkzeug genutzt, um sehr überzeugend zu werden. Damit wollte er sicherstellen, dass er häufig Kämpfen aus dem Weg geht und Feinde eher dazu bringt, sich selbst das Leben zu nehmen. Items: In Baldur's Gate 3 macht euch nicht nur euer Level mächtig, auch wertvolle Items stellen starke Zauber oder Fähigkeiten zur Verfügung. Darauf hat Fracture gerne zurückgegriffen und sich durch Taschendiebstahl genug Geld angespart, um immer die mächtigsten Objekte mit sich zu führen.

In Baldur's Gate 3 macht euch nicht nur euer Level mächtig, auch wertvolle Items stellen starke Zauber oder Fähigkeiten zur Verfügung. Darauf hat Fracture gerne zurückgegriffen und sich durch Taschendiebstahl genug Geld angespart, um immer die mächtigsten Objekte mit sich zu führen. Larven: Levelaufstiege führte Fracture nicht durch, dafür skillte er allerdings seine Larvenkräfte. Auf diese Weise wurden seine Charaktere trotzdem recht stark. Beispielsweise konnte sich irgendwann fast jeder in eine Täuscherbestie mit über 80 Lebenspunkte verwandeln.

Auf diese Weise erlebt Fracture das Rollenspiel zwar nicht exakt auf die Art, wie es eigentlich gedacht ist und gelegentlich löst er sogar kuriose Bugs aus, aber er bekommt es verhältnismäßig nachvollziehbar durchgespielt. Schaut es euch unbedingt an! Ihr werdet auch ein paar komplette neue Dinge über Baldur's Gate 3 lernen, die ihr vielleicht nicht für möglich gehalten habt!

Wie denkt ihr über diesen schier absurden Spieldurchlauf? Hättet ihr gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist, oder traut ihr Baldur's Gate 3 inzwischen alles zu? Habt ihr euch selbst schon einmal eigene Grenzen in Spielen gesetzt, um damit eine ganze neue Herausforderung zu erleben, oder wagt ihr euch an derartige Experimente nicht heran? Schreibt es in die Kommentare!