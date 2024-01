Danny DeVito stolpert jetzt in seiner vielleicht besten Rolle durch Baldur's Gate 3 und die Community ist aus dem Häuschen

Bei dem Clip ist es keine Seltenheit, dass zumindest geschmunzelt wird.

Baldur’s Gate 3 ist wie gemacht dafür, unterschiedliche Szenen aus Film und Fernsehen in das Rollenspiel amüsant zu integrieren - selten hat es aber so gut gepasst wie hier. Danny DeVito wird in diesem Clip in seiner Rolle als Frank Reynolds aus der US-Serie It’s Always Sunny in Philadelphia von einem Parasiten befallen - wie die klassischen Gefährten auch.

Nicht nur die Dialoge zwischen Frank und den anderen Figuren sind beeindruckend stimmig und lustig, auch seine Aktionen hätten genauso gut Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel sein können oder waren es sogar teilweise. Um es mit Franks Worten zu sagen: Well, I don’t know how many years on this earth I got left. I’m gonna get real weird with it.

Bevor ihr aber jetzt gleich das Video anseht, muss noch eine Spoiler-Warnung ausgesprochen werden: Diese knapp zwei Minuten erzählen quasi die Schnellfassung von Franks Reise durch das Spiel - je länger ihr guckt, desto größere Spoiler erwarten euch also für die späteren Akte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kult, nur nicht in Deutschland: Falls ihr von It's Always Sunny in Philadelphia noch nicht allzu viel gehört habt, ist das aus deutscher Sicht gar nicht so verwunderlich: Hierzulande fand sich kaum ein Weg, die Serie zu sehen. In den USA ist sie hingegen seit fast 20 Jahren Kult, mit bisher 16 Staffeln ist es die am längsten anhaltende amerikanische Live-Action-Sitcom - und zwei Staffeln sollen noch folgen.

Worum geht's? Die Serie dreht sich um eine erfolglose Bar und deren Besitzer, eine Figur unsympathischer und egozentrischer als die nächste. Danny DeVitos Rolle ist da keine Ausnahme, der schwarze Humor der Serie wird von ihm herausragend ergänzt. Selbst wenn ihr aber die Serie noch nicht gesehen habt, sind euch einige Szenen sicherlich bekannt: Es verbreiten sich nämlich haufenweise Memes aus der Serie auch in Deutschland.

Mittlerweile könnt ihr It's Always Sunny in Philadelphia aber auch hier gucken: Die ersten 14 Staffeln sind seit dem 30. November 2023 auf Amazon Prime Video erhältlich.

Die Community ist begeistert

Auf Reddit erhält der YouTuber eli_handle_b.wav nichts als Lob. So schreibt outandaboot99999: Heilige Makrele… das ist so gut gemacht!!

HiMyNameIsFelipe dagegen ist vom Kult-Schauspieler so begeistert, er hätte gerne eine echte Rolle für ihn im Spiel: Dani DeVito ist ein Schatz. Lasst uns eine Petition machen, damit Larian in anheuert.

Die wichtigste Frage mit den meisten Upvotes stammt aber von Hydrocake: Denkt ihr, er würde einen Tintenfisch [Anm. d. Red.: also einen Gedankenschinder] vögeln?

Was ist eure liebste Szene aus dem Video? Und fallen euch noch weitere passende Film- und Serien-Figuren ein, die sich herausragend in Baldur's Gate 3 machen würden? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!