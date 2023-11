Baldur's Gate 3: Eine geheime Quest habt ihr vielleicht auch nach hunderten Stunden übersehen

Habt ihr ein Herz für Tiere? In Baldur's Gate 3 könnt ihr eine gute Tat vollbringen!

Baldur's Gate 3 macht es einem nicht leicht, wenn man wirklich alle Inhalte des gigantischen Rollenspiel sehen will. Zum einen verzweigt sich das Epos immer wieder, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, zum anderen tauchen manche Quests gar nicht in eurer Aufgabenübersicht auf, wodurch ihre Existenz oftmals komplett unbemerkt bleibt.

Von einer solch geheimen Quest erzählen wir euch jetzt. Denn sie ist herzallerliebst und beschert euch bestimmt richtig viele gute Karmapunkte! Aber Obacht: Wenn ihr nicht gerade frisch mit einem neuen Spieldurchgang losgelegt habt, wird es vielleicht schon zu spät sein.

Süße Katzen suchen ein neues Zuhause

Wie genau startet die Quest? Das ist bereits einer der Hauptgründe, warum viele von euch wohl nie auf diese Aufgabe gestoßen sind. Denn um sie zu starten, muss zunächst eine andere Quest in Akt 1 fehlschlagen. Die Zwergen-Apothekarin Derryth Beinhemd beauftragt euch, ihren Mann Baelen zu finden. Diese Quest muss irgendwie in die Hose gehen, sei es indem …

… ihr Baelen einfach nicht findet.

… ihr Baelen zwar findet, er auf dem Weg zu seiner Frau aber ums Leben kommt.

… ihr Baelen einen bestimmten Pilz zu essen gebt, der ihn unausstehlich werden lässt, woraufhin Derryth sich von ihm trennt.

In Akt 2 müsst ihr hingegen nichts beachten!

Und was bringt mir das? In Akt 3 trefft ihr erneut auf Derryth, die sich als frischer Single noch nicht wieder mit jemandem verbandeln möchte. Das ist eure Gelegenheit, eine von zwei süßen obdachlosen Streunerkatzen in ihre liebevolle Obhut zu geben!

Sucht Derryth in ihrer Apotheke in der Stadt auf

Sprecht sie an und lenkt das Gespräch auf das Thema Einsamkeit

Entscheidet euch für einen der beiden Streuner und wendet die Fähigkeit »Mit Tieren sprechen« auf sie an, um das tierische Glückskind davon zu überzeugen, euch zur Apotheke zu folgen.

Übrigens: Es winken euch für die Erledigung dieser Quest 110 XP.

Ja, richtig gelesen: Leider nimmt Derryth nur eine süße Pfote zu sich auf. Ihr müsst euch also schweren Herzens entscheiden, ob dieses Glück die orangefarbene Katze Malta oder die nicht minder knuffige Myshka (die, die euren Charakter für ihre Mutter hält) ereilen soll.

Ihr seht also mal wieder: In Baldur's Gate 3 können sich kleine Entscheidungen, die ihr vor dutzenden Spielstunden getroffen habt, plötzlich doch noch auswirken! Wir sind uns deshalb sicher, dass in Zukunft noch weitere oft übersehene Quests gefunden werden - über die wir euch dann natürlich berichten.

Habt ihr von dieser geheimen Quest gewusst oder gerade zum ersten Mal von ihr gehört? Welcher der beiden Katzen habt ihr oder würdet ihr das neue Zuhause schenken und warum würdet ihr euch so entscheiden? Gibt es weitere Quests in Baldur's Gate 3, die viele nicht kennen und von denen ihr uns erzählen könnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!