Baldur's Gate 3: Der vielleicht mächtigste Begleiter für den Endkampf ... ist ein Ochse?!

Dieses Nutztier in Baldur’s Gate 3 ist tatsächlich nützlicher als es aussieht.

Zugegeben, in Baldur’s Gate 3 trifft man auf viele seltsame Gestalten. Umso suspekter erscheint es aber dann, wenn man auf einen Charakter trifft, der genau dieses Wort im Namen hat.

Bei einer aktuellen Diskussion auf Reddit geht es eigentlich darum, welche beschwörbaren Gefährten für die Community am stärksten sind, vor allem für den Endkampf des Spiels. Von den Usern werden prompt typische Begleiter wie Aylin, Devas oder auch Beschwörungen anderer Gefährten aufgezählt. Ergibt also alles Sinn.

Aber dann … fällt da plötzlich der Name des Seltsamen Ochsen.

»Warte, man kann das Ding beschwören?«

Reddit-User sind mehr als erstaunt darüber, dass Spieler den Seltsamen Ochsen über andere Gefährten, mit denen man zusammen reisen und innige Beziehungen aufbauen kann, für den finalen Kampf des Spiels bevorzugen.

Die angemessene Reaktion des Users Nidiis: »Warte, man kann das Ding beschwören?« löst eine ganze Welle an ähnlichen Kommentaren aus. Auch äußern sich User wie angry-nitr0-panda mit Bedauern, die Info darüber jetzt erst zu haben: »Verdammt, ich wünschte gerade, ich hätte ihn nicht getötet.«

Aber nicht nur die Reddit-Community ist überrascht. Selbst GameStar-Redakteur Fabiano Uslenghi war nach 210 Stunden in Baldur’s Gate 3 verblüfft darüber: »Das wusste ich nicht. Ich habe den in Akt 2 kalt gemacht.«

So schaltet ihr den seltsamen Ochsen als Verbündeten frei

Um hinter das Geheimnis des Seltsamen Ochsen zu gelangen, muss eure Gruppe verschiedene Skill-Checks auf Wahrnehmung beziehungsweise Arkane Kunde bewältigen. Außerdem dürft ihr den Ochsen nicht töten. Geht dazu wie folgt vor:

Akt 1: Einer der drei Ochsen im Smaragdhain trägt den Namen Seltsamer Ochse und gibt menschliche Geräusche von sich. Benutzt den Skill, Trank oder Zauber »Mit Tieren sprechen«.



Einer der drei Ochsen im Smaragdhain trägt den Namen Seltsamer Ochse und gibt menschliche Geräusche von sich. Benutzt den Skill, Trank oder Zauber »Mit Tieren sprechen«. Akt 2: Im Stall des Gasthauses »Zum letzten Licht« trefft ihr den Ochsen wieder. Sprecht mit ihm und seht euch seine Vision an, lasst ihn aber am Leben. Es startet eine neue Quest-Reihe, um den Ochsen nach Baldur’s Gate 3 zu bringen.



Im Stall des Gasthauses »Zum letzten Licht« trefft ihr den Ochsen wieder. Sprecht mit ihm und seht euch seine Vision an, lasst ihn aber am Leben. Es startet eine neue Quest-Reihe, um den Ochsen nach Baldur’s Gate 3 zu bringen. Akt 3: Schmuggelt ihr den Ochsen als Apfel erfolgreich in die Stadt, steht er euch später unmittelbar vor dem finalen Bosskampf als beschwörbarer Verbündeter zur Verfügung. Laut Reddit-Community ist er dank satten 300 Lebenspunkten und starken Angriffsfähigkeiten der wohl mächtigste dieser Begleiter. Am Ende bekommt ihr sogar einen Ring geschenkt, der vor allem Gestaltwandlern zu Gute kommt.

Wer hätte gedacht, dass ein unschuldig aussehender Ochse es faustdick hinter den Ohren haben könnte? Das zeigt mal wieder: Besser keine voreiligen Schlüsse ziehen!

Ihr seht also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Tieren in Baldur’s Gate 3 zu unterhalten. Wie seid ihr mit dem Seltsamen Ochsen umgegangen? Habt ihr Metzger gespielt oder ihn als Verbündeten gewinnen können? Welchen interessanten Tieren seid ihr sonst noch über den Weg gelaufen? Verratet es uns in den Kommentaren!