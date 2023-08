Zu große Savegames: Baldur's Gate 3 muss mit einem Hotfix gegensteuern und ihr habt Schuld

Baldur's Gate 3 bietet so viel Inhalt, dass uns vermutlich ein grauen Bart wächst, ehe wir mit allem durch sind.

Ein neuer Hotfix für Baldur's Gate 3 ist da - und ihr seid »schuld« daran, dass er nötig wurde. Weil ihr so viel im Rollenspiel anstellt, dass die Datenbanken nicht mitkamen. Wir erklären, was genau in Patch 2.1 steckt.

Ihr sprengt den Speicherplatz-Rahmen

Baldur's Gate 3 steckt voller Entscheidungen, die großen und kleinen Einfluss auf den Verlauf eurer persönlichen Story haben. Das muss natürlich alles irgendwo gespeichert werden - und ihr treibt so viel Unsinn in Faerûn, dass die bereitgestellten Savegames teilweise zu groß wurden. Das konnte zu Bugs führen.

Aber eine Lösung ist schon da, ihr habt jetzt keine Begrenzung mehr für die Größe der Speicherdateien. Zumindest nicht von Larians Seite, eure Festplatte setzt dem natürlich Grenzen. Das Update ist auf Steam und GOG bereits live, die Patch Notes lauten wie folgt:

Viele von euch stellen so viel in Baldur's Gate 3 an, dass einige eurer persönlichen Story-Datenbanken (wo eure Entscheidungen und Aktionen gespeichert werden) zu groß geworden sind. Wir haben diese Größe jetzt auf Unendlich angehoben (zumindest so unendlich, wie euer Speicherplatz zulässt), um der schieren Masse an Aktivitäten auf euren Reisen gerecht zu werden. Wir haben ein Problem mit Savegames behoben, das auftreten konnte, wenn sie zu groß wurden

Die Larian Cloud-Saves sind wieder aktiviert

12:02 Baldur's Gate 3: Unser Schurke zerlegt einen Boss und seine Handlanger im Alleingang

Was steckt noch im Hotfix 2.1?

Der Mini-Patch aktiviert außerdem das Crosssave-Feature, das vor kurzem abgeschaltet wurde. Immerhin rückt der Lauch auf PlayStation 5 näher, am 6. September 2023 startet das Rollenspiel auch auf Konsole. Ihr solltet eure Savegames dann auf allen Plattformen spielen können, die aktuellsten fünf werden dafür automatisch in der Cloud hochgeladen.

Außerdem heißt es im Steam-Post von Larian, dass Hotfix 3 gerade in Arbeit ist und demnächst wieder einen Haufen Fehler beheben soll. Ein genaues Datum für den nächsten großen Patch gibt's aber noch nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Lasst uns gern mal ein kleines Stimmungsbild in den Kommentaren zeichnen: Wie gefällt euch bis jetzt der gigantische Umfang des Rollenspiels? Treibt ihr eure Savegames auch schon an die Grenzen des Machbaren? Und plant ihr, das Spiel abwechselnd auf PC und PlayStation zu spielen oder bleibt ihr doch lieber einer Plattform treu, Crossave hin oder her?