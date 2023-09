Baldur's Gate 3: Makabrer Trick macht aus einem dramatischen Verlust eine mächtige Waffe

Lord Gortash würde sicher ein Kind als Waffe einsetzen. Ihr auch?

Baldur's Gate 3 ist unteranderem deshalb so dermaßen unterhaltsam, da ihr es auf zwei Weisen spielen könnt. Entweder, ihr haltet euch an die Regeln und bezwingt eure Gegner durch den strategischen Einsatz eurer Fähigkeiten. Oder ihr dreht komplett wild und versucht, jede größere Herausforderung durch unkonventionelle Methoden zu bewältigen.

Einen Gegner mit einem Schuh abzuwerfen, gehört da noch zu den aller simpelsten Maßnahmen. Ein Spieler hat jetzt gezeigt, wie man einen todbringenden Fluch gegen seine Feinde richten kann. Allerdings müsst ihr dafür einiges aushalten.

Achtung Spoiler! In dem Artikel gibt es leichte Spoiler zu der Hintergrund-Geschichte eines Begleiters und es werden Details aus der dazugehörigen Quest im dritten Akt aufgegriffen. Ihr seid also gewarnt! Lest nicht weiter, wenn ihr das alles nicht wissen wollt.

Eine Leiche im Keller

Wie der Reddit-User Resoundingboom in einem Thread erklärt, hat er einen Nutzen aus einem eigentlich sehr dramatischen Verlust gezogen. Als er mit seinem Helden oder seiner Heldin in Cazadors Anwesen anlangte, um Astarion von dem Vampir zu befreien, entdeckte er wie gewohnt die Leiche eines Kindes namens Victoria.

Um diese Leiche geht es, ihr findet sie in Cazadors Anwesen in Baldur's Tor.

Allerdings ist es schwierig, sich Victoria unbeschadet zu nähern. Das Kind ist von einem nekrotischen Fluch umgeben, der alle paar Sekunden sehr viel Schaden verursacht. Anstatt dem Kind aus dem Weg zu gehen, hat er es aber einfach eingesteckt und in sein Lager gebracht.

Später nutzte der Ersteller den verfluchten Körper, um in der Fabrik der Stahlwache eine Art Bombe zu platzieren. Er hat das Kind also einfach zwischen die Gegner geworfen und darauf gewartet, dass der AOE-Schaden sie umhaut.

Besonders hilfreich: Der Schaden hält sich nicht an den Rundentimer. Kommt es also zum Kampf, erleiden Feinde in Reichweite durchgehend Schaden, und können sich nicht bewegen, solange der Spieler seinen Zug nicht beendet.

Wie kann man das Kind mitnehmen?

Ob ihr diese Strategie selbst wiederholen wollt, müsst ihr mit eurem Gewissen ausmachen. Immerhin handelt es sich eigentlich um ein totes Kind, dessen Vater es nur beschützen wollte und als Sicherheitsmaßnahme diesen Fluch konzipierte, sollte ihm doch jemand in einer Villa voller Vampire ein Haar krümmen.

Da ist es schon etwas pietätlos, das Kind einfach als Waffe einzusetzen. Falls ihr es trotzdem nicht lassen könnt: Das Kind verursacht auch im Inventar noch Schaden. Ihr müsst also sowohl stark genug sein, um den Körper mitzuschleppen, als auch über nekrotische Resistenz verfügen.

Die Resistenz bekommt ihr am besten von Tränken gegen nekrotischen Schaden, die ihr aus Oleander auch selbst brauen könnt. Vielleicht seid ihr aber auch ein hochstufiger Magier mit der Unterklasse Nekromant, dann werdet ihr irgendwann automatisch resistent gegen diese Sorte Schaden.

Was haltet ihr von diesem kleinen aber doch sehr fragwürdigen Trick? Ist eurem Helden in Baldur's Gate 3 jedes Mittel recht oder verurteilt ihr derartiges Vorgehen? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!