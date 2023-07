Baldur's Gate 3 nimmt einen der nervigsten Charaktere aller Zeiten und macht ihn noch schlimmer

Baldur's Gate 3 hat einen nervigen Charakter, der den Fan um Längen übertrifft.

Was ist der nervigste NPC aller Zeiten? Viele würden sagen, der Verehrer aus The Elder Scrolls 4: Oblivion. In Baldur's Gate 3 gibt es eine Figur, die stark an diesen legendär nervigen Charakter erinnert. In Wahrheit kommt die Inspiration aber von einer Figur, die uns lange vor dem Fan schon die Nerven raubte.

Achtung Spoiler!

Falls ihr euch komplett überraschen lassen wollt, dann lest ab hier besser nicht weiter. So könnt ihr selbst herausfinden, um wen es sich bei diesem kuriosen NPC handelt. Details zur Story werden aber nicht verraten.

Der nervigste Charakter in Baldur's Gate

Auf Twitter enthüllte das Entwicklungsstudio Larian vor kurzem ein neues Video, in dem dieser neue NPC vorgestellt wird. Es handelt sich um einen Menschen namens Naaber, den ihr in Baldur's Tor treffen könnt. Im Video ist bereits zu sehen, dass Naaber nicht aufhört zu reden.

Der blonde Mann läuft sogar eurer Heldentruppe hinterher und redet wie ein Wasserfall. Im Video wird dazu geraten, die Nervensäge am besten irgendwann in einen Fluss zu stoßen. Solltet ihr danach plötzlich doch Sehnsucht haben, könnt ihr aber zumindest noch mit seiner Leiche sprechen. Vertont wird der Charakter übrigens von Twitch-Streamer CohhCarnage.

Einige Spielerinnen und Spieler erinnert Naaber an den nervigen Fan aus Oblivion, der euch als Arenameister nachläuft (auch wenn dieser eigentlich nie so Gesprächig war wie viele denken). Auch Starfield erweckt den ikonischen NPC zu neuem Leben. Doch eigentlich orientiert sich Baldur's Gate hier eher an der eigenen Vergangenheit.

Warum, Larian?

Warum sollte Larian einen derart nervigen Charakter freiwillig ins Spiel bauen? Nun, weil das bei Baldur's Gate eigentlich Tradition ist! Naaber erinnert aufgrund seines Namens und seiner Dialog-Zeilen stark an zwei andere Charaktere aus den beiden Vorgängern.

Schon in Baldur's Gate 1 konntet ihr auf einen NPC namens Noober treffen, der euch sekündlich ansprach, um über Lappalien zu sprechen und darüber, dass andere ihn nervig finden. In Baldur's Gate 2 trat wiederum Neeber auf den Plan. Dieser folgte dem selben Prinzip und sprach euren Helden pausenlos an, bis ihr vor ihm fliehen konntet - oder seinem Leben ein Ende setzten konntet.

Übrigens! In den Vorgängern gab es eine Belohung, wenn ihr Neeber oder Noober lange genug zugehört habt. Vielleicht solltet ihr also auch darüber nachdenken, Naaber in BG3 eine Chance zu geben.

Was ist eure Meinung zu diesem kuriosen Easter Egg? Freut ihr euch darüber, dass Larian sich auf die Wurzeln von Baldur's Gate besinnt oder wart ihr heilfroh, diese nervigen Labertaschen endlich los zu sein? Schmiedet ihr womöglich jetzt schon Pläne, wie ihr Naaber loswerden könnt? Schreibt uns auf jeden Fall alle eure Gedanken dazu in die Kommentare!