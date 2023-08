Baldur's Gate 3: "Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten" - das sagen die ersten Presse-Reviews

Sind die Kritiker von Baldur's Gate 3 genau so begeistert wie die Fans.

Baldur's Gate 3 legt zum Release nach fast drei Jahren Early Access einen Traumstart hin: Zeitweise waren über 800.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig auf Steam online und in den Bewertungen haben die Fans fast ausschließlich Positives zu berichten.

Aber wie sieht es auf der Seite der Kritik aus? Inzwischen sind schon einige Tests veröffentlicht worden, wobei viele Publikationen wegen der enormen Größe des Spiels noch auf eine Wertung verzichten. Doch auch hier bleibt das Urteil bisher ziemlich einstimmig.

Das sagt die Presse zu Baldur's Gate 3

Auf Metacritic kommt das Rollenspiel aktuell auf einen Metascore von 95. Der bleibt allerdings wenig aufschlussreich, setzt er sich momentan doch nur aus insgesamt sechs Wertungen zusammen. Einen besseren Eindruck liefern uns die Aussagen aus den bisher eingegangenen 33 Tests. Denn viele von ihnen nehmen große Worte in die Hand.

Für Jake Tucker von Tech Radar Gaming ist Baldur's Gate 3 etwa ein Anwärter auf eines der besten Rollenspiele aller Zeiten und der ambitionierteste Genre-Vertreter, den es gibt. Ähnlich euphorisch äußert sich auch Ash Martinez von We Got This Covered: Laut ihrem Review setzen die Entwickler einen neuen Goldstandard für Rollenspiele im modernen Zeitalter .

1:45:10 Baldur's Gate 3 ist schon in den ersten Minuten eine Offenbarung

Was macht das Rollenspiel so großartig?

Von Meisterwerk bis brilliant könnten wir noch viele Lobeshymnen aufzählen, da die Tests quasi einstimmig Baldur's Gate 3 bejubeln. Doch was genau gefällt den Kritikern eigentlich an dem Titel?

Für Games Radar haben die Larian Studios etwas eigentlich Unmögliches geschafft und die nahezu perfekte Videospiel-Umsetzung von Pen And Paper erschaffen:

Das ist eine komplette, jahrelange Rollenspiel-Kampagne, die in beeindruckender Realitätsnähe erschaffen wurde, auf eine Weise, die jedes kleine Detail in deinem Kopf zum Leben erweckt. Es ist eine Verbesserung des Quellenmaterials, ein Spiel, das seine Tabletop-Ursprünge so sehr lebt und atmet, dass es sich fast schon falsch anfühlt, wie vollständig es vom Papier auf den Bildschirm übertragen wurde.

Bei IGN gibt es etwas Kritik an kleineren Fehlern und dem Kampfsystem, aber dafür spürt man die Magie eines Dragon Age: Origins:

Insgesamt liebe ich Baldur's Gate 3 bisher. Es hat definitiv ein paar Makel, von kleineren Bugs bis zu einem Kampfsystem, das ich auf niedrigeren Leveln nicht gerade liebe. Aber ich habe 14 Jahre auf eine weitere seltene Planetenkonstellation wie Dragon Age: Origins gewartet [...]. So nahe daran ist noch niemand gekommen, diese Magie wiederaufleben zu lassen.

Und PC Invasion feiert die enorme spielerische Freiheit bei der eigenen Charaktergestaltung:

Dieses Spiel lässt dich eine herzensgute Seele sein, oder der chaotischste Bösewicht aller Zeiten. Egal was du dir aussuchst, du wirst trotzdem eine gute Zeit haben. Insgesamt hat dieses Review noch einen weiten Weg zu gehen, aber ich kann jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass die Fans Baldur's Gate 3 noch für viele Jahre spielen werden.

Bei allem Lob wenden natürlich viele Tester ein, dass sie bisher nur einen Bruchteil von Baldur's Gate 3 gesehen haben, und deshalb wie auch wir noch auf eine Wertung verzichten. Ob sich die Begeisterung noch steigert, oder eher Ernüchterung eintritt, muss sich erst noch zeigen. Anzeichen für Letzteres gibt es jedoch bisher nicht.

Stimmt ihr dem Tenor der ersten Tests zu? Ist Baldur's Gate 3 für euch auch ein einmaliges Meisterwerk, oder eher einfach nur ein gutes Rollenspiel? Was gefällt euch bisher am besten und wo muss Larian eurer Meinung nach noch einmal ran? Habt ihr das Spiel überhaupt schon ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!