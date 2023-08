Baldur's Gate 3: Das erste Fazit der GameStar-Community könnte kaum deutlicher sein

Am 3. August sind in der Gaming-Community die Würfel gefallen. Und sie rollten in sehr großen Mengen, denn der lang ersehnte Release von Baldur’s Gate 3 war endlich da und ihr habt euch sofort in die spannenden, verworrenen und oft völlig absurden Abenteuer gestürzt.

Nach dem Early Access waren die Erwartungen an das Spiel hoch und anscheinend wurden sie erfüllt, zumindest wenn man dem ersten Eindruck den Glauben schenkt. Wir haben euch nämlich gefragt, wie ihr die ersten Stunden von Baldur’s Gate 3 fandet und eure Antworten waren mehr als eindeutig.

Unseren Test zu dem RPG-Highlight findet ihr hier:

»Seit den Witcher-DLCs habe ich mich nicht mehr so auf den Feierabend gefreut«

Ergebnisse der Abstimmung. Stand: 7. August, 17:02 Uhr

Der Release von Baldur’s Gate 3 explodierte in den Charts wie ein Feuerball-Zauber. Das Spiel kletterte schnell auf den zweiten Platz der Steam-Charts und auch der Metacritic-Spiegel von 95 Punkten kann sich sehen lassen.

Auch in der GameStar-Community herrscht Begeisterung über das neue RPG. Ganze 77 Prozent von euch erklären Baldur’s Gate 3 zu einem kritischen Erfolg. Kaum ein anderes Spiel hat von euch in den letzten Jahren so viel Lob erhalten.

Weitere 16 Prozent finden, dass das RPG »gut wie ein Paladin« ist. Insgesamt sind also über 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden mit dem, was sie bis jetzt in dem Spiel erlebt haben.

Seit den Witcher-DLCs habe ich mich nicht mehr so auf den Feierabend gefreut, um zocken zu können. Oder am Wochenende aufzuwachen und voller Vorfreude den PC anzuschmeißen, um schnell weiter zocken zu können. Mehr muss man nicht sagen. Meisterwerk! Arthur_Morgan

Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal einen frischen Release so geliebt habe. Grandioses Spiel, das Larian da abgeliefert hat. Zypo

1:45:10 Baldur's Gate 3 ist schon in den ersten Minuten eine Offenbarung

Dennoch findet ihr, dass man das Spiel nicht jedem empfehlen kann. Immerhin basiert BG3 auf den komplexen und ausführlichen Regeln von Dungeons and Dragons. Für viele Neueinsteiger könnte die Menge an Systemen und Features überwältigend erscheinen.

Meisterlich, ganz großes Kino, König der Nische. Aber bedeutet eine Traumwertung dann, daß das Spiel jeder bedenkenlos kaufen sollte? Ich glaube, da werden sich einige Menschen extrem die Zähne dran ausbeißen, denn das komplexe System, Rundenkämpfe, Feature-Overkill können einen echt aus der Spur bringen [...] casadechrisso

Einige Kritik gibt es ebenfalls. Etwa 4 Prozent von euch finden bis jetzt, dass Baldur’s Gate 3 eher durchschnittlich ist, eine 10 von 20 eben. Für weitere zwei Prozent ist das RPG völlig unspektakulär und ein Prozent empfindet es in den ersten Stunden als kritischen Misserfolg.

In den Kommentaren kam zum Beispiel auf, dass die Begleiter unsympathisch ausfallen oder aber auch, dass das RPG vom Stil her eher an Divinity: Original Sin 2 als ein Baldur’s Gate erinnert: Ein Spiel, das ebenfalls von Larian entwickelt wurde.

Man merkt, dass im Spiel kein DM dabei ist, der auch mal was ändern kann, wenn grad gar nichts geht. Der Ausgleich dafür ist wohl die Möglichkeit zu speichern. Das Kämpfen find ich unnötig hakelig und bestenfalls okay. Fühlt sich wie Divinity an, aber mit den DnD-typischen Beschränkungen. Gefällt mir nur so halb. Havocalypse

Trotz der einzelnen Kritikpunkte ist der erste Eindruck der großen Mehrheit von euch sehr positiv. Für viele von euch gilt das Spiel jetzt schon als ein RPG-Klassiker, von dem man nicht genug bekommen kann.

Doch wir werden noch sehen, ob eure Meinung sich auch im späteren Verlauf des Spiels nicht ändert. Immerhin ist Baldur’s Gate 3 ein riesiges Spiel, das Hunderte von Spielstunden verschlingen kann. Wir wünschen euch daher noch viel Spaß damit und freuen uns auf euer Fazit nach dem Durchspielen!