»Ich hasse mein Lieblingsspiel« - Spieler von Baldur's Gate 3 verliert 50 Stunden Fortschritt, nur weil es regnet

Dass Jaheira bei so einer schwerwiegenden Kleinigkeit leicht gereizt aussieht, ist wohl nur allzu verständlich.

Der Honour Mode in Baldur’s Gate 3 ist nichts für schwache Nerven: Ein Fehltritt, ein unüberlegter Kampf oder auch nur ein bisschen Regen kann zum Ende des gesamten Fortschritts führen.

In dem Spielmodus, der mit Patch 5 nachgereicht wurde, müsst ihr nämlich ohne einen einzigen Game-Over-Screen das Ende von Baldur’s Gate 3 erreichen. Und entlang der Schwertküste will gefühlt jedes zweite Wesen euch an die Gurgel gehen. Was macht man denn nicht alles für Achievements!

Der Reddit-User MmmYesCheesyBoi war schon nah am Ziel. 50 Stunden hat er bereits in den Durchlauf gesteckt, mitten im dritten Akt kommt für ihn dann aber überraschend die Ernüchterung: Alle Gruppenmitglieder sind gestorben.

Der vermaledeite Regen

Im Kampf mit Ansur, dem Drachen unter Baldur’s Gate, kam es zur bitteren Niederlage. Der untote Beschützer der Stadt füllt sich nämlich wieder mit 100 Lebenspunkten auf, wenn er kurz vor dem Tod ist. Eine Fähigkeit, die MmmYesCheesyBoi nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ohne verbleibende Aktionen in der Runde sah er dem Tod bereits ins Gesicht, da seine Gefährten allesamt wenige Lebenspunkte übrig hatten.

Karlach ist die einzige Person mit einer Bonusaktion, als ich die brillante Idee habe, ein Elixier der Blitzresistenz einzusetzen. Sie hatte 97 Lebenspunkte, also gab es keine Möglichkeit, dass sie mit maximalen Schadenszahlen daran sterben konnte.

Einen Effekt hat der Spieler aber übersehen: Karlach war vom anhaltenden Regen in der Arena nass, was den kommenden Blitzschaden trotz Elixier verstärkt. Und schon waren 50 Spielstunden in der Tonne.

Besonders fies dabei: Im normalen Schwierigkeitsgrad ist der Regen in Ansurs Arena nur atmosphärisch da, hat aber keinen Effekt auf die Spielfiguren. Im Honour Mode jedoch werden alle Figuren nass - nur nicht Ansur selbst, der ist natürlich immun.

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich mich heute Nacht in den Schlaf weinen werde. Ich hasse mein Lieblingsspiel so sehr. 50 Stunden den Bach runter wegen eines kleinen Versehens.

Dabei hätte MmmYesCheesyBoi den Drachen gar nicht bezwingen müssen, da die Quest nur optional ist. Wie er in den Kommentaren aber noch verrät, war er schlicht gierig auf den Loot. Ein Fehler, den er wohl nicht noch einmal begehen wird … falls er überhaupt einen neuen Versuch im Honour Mode starten will. So ein herber Rückschlag dämpft sicherlich für einige Zeit die Motivation.