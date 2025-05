Baldur's Gate 3 sollte ursprünglich einen Grafik-Stil bekommen, den wahrscheinlich niemand leiden kann

Karlach in Comic-Optik? Larian dachte zumindest eine Zeit lang darüber nach.

Zu Baldur's Gate 3 ist inzwischen eigentlich alles gesagt. Ein Rollenspiel-Hit, ein Epos, das am besten bewertete Spiel der bisherigen GameStar-Historie, die wunderhübsch anzuschauende Zeichentrick-Grafik …

Hä, was, wie bitte? Letzteres ist natürlich erstunken und erlogen. Baldur's Gate 3 setzt auf eine zwar bunte, aber an sich realistische und gerne auch mal düstere Fantasy-Optik.

Um ein Haar wäre es aber anders gekommen. Wir erklären euch die Hintergründe dieser vermutlich schicksalshaften Entscheidung.

Alena Dubrovina hat an Baldur's Gate 3 als Lead Character Artist mitgewirkt und ist inzwischen Art Director bei Larian. Als Gast im Podcast AnsweRED (dem hauseigenen Podcast von CD Projekt Red) erzählt sie nun, wie stark sich die frühere Vision des Rollenspiels von der finalen unterscheidet.

Sie verrät, dass sie und ihr Team bei Baldur's Gate 3 zunächst stärker stilisierte Ansätze bei der Optik ausprobiert hätten, wodurch das Spiel fast schon wie ein Cartoon aussah.

Die Suche nach dem besten Look für das Rollenspiel gestaltete sich als äußerst mühsam. Laut Alena Dubrovina habe man sich bei Larian mindestens zwei Mal für einen kompletten Neustart beim Grafikstil entschieden.