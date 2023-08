Baldur's Gate 3: Streamer ist im Lager viel zu neugierig und wird hart dafür bestraft

Na das hat ja nicht so gut geklappt. Maurice bekommt Probleme in Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 erzählt schon von sich aus ganz wundervoller Storys, doch einige der besten Geschichte passieren auch komplett zufällig. Meistens dann, wenn wir mal wieder ein wenig zu unaufmerksam oder neugierig waren. Gerade letzteres sorgte bei unserem hauseigenen Twitch-Streamer Maurice zuletzt für eine mehr als tragische Geschichte.

Achtung, kleiner Spoiler!

In diesem Artikel reden wir zwar nicht über den Ausgang einer Quest oder einem Teil der Hauptstory, aber es wird auf ein besonderes Objekt eingegangen und welche Wirkung es hat. Wenn ihr also komplett ahnungslos bleiben wollt, lest ab hier besser nicht weiter.

Eine katastrophale Beschwörung

In seinem Abenteuer spielt Maurice als Hexenmeister der Dunkelelfen - was schon für eine ungesunde Form der Neugier spricht. Nun kam er allerdings in den Besitz der Eisenflasche, die er im eigenen Lager ( in Sicherheit ) zu öffnen gedachte.

Wer von euch diesen Gegenstand selbst gefunden und benutzt hat, weiß, was Maurice da wahrscheinlich entfesselt hat. Aber bevor ich zu viel verrate, schaut erst einmal selbst:

Statt das Item wie gewünscht abzugeben, wollte Maurices Hexenmeister es selbst behalten und rief beim entkorken einen Betrachter herbei. Ein mächtiges magisches Monster, das direkt anfing, mit Zaubern um sich zu werfen.

Blöd nur, dass sein erstes Ziel ausgerechnet der arme Hund Kratzer war, der doch eigentlich einfach immer nur mit einem Ball spielen will. Kratzer wurde von dem Betrachter augenblicklich geröstet und jeder Wiederbelebungsversuch war vergeblich. Damit verlor Maurice mit dieser Aktion einen der treusten und süßesten Begleiter für immer.

Maurice spielt noch immer regelmäßig Baldur's Gate 3. Schaut doch vorbei und erlebt die Abenteuer des Dunkelelfen D'uo Ho'ras.

Was ist das für eine Flasche?

Die mysteriöse Eisenflasche könnt ihr selbst besorgen, wenn ihr euch traut. Dafür müsst ihr lediglich im ersten Akt in die Höhle der Gnolle vordringen. Die Höhle befindet sich nordwestlich des Schnellreisepunktes Stiegstraße. Wenn ihr das Lager der Zhentarim gefunden habt, führt euch eine Quest dorthin.

Hier könnt ihr die mysteriöse Flasche finden und wahlweise auch selbst öffnen. Nur dann am besten weit weg von Kratzer. Ein großer Vorteil: Der Betrachter greift auch eure Feinde an. Es kann sich also lohnen, die Flasche in einem schweren Kampf zu nutzen oder gar heimlich in einem fremden Lager zu öffnen. So schafft ihr rasch ein paar Feinde aus dem Weg.