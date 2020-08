Fans müssen noch etwas länger auf Baldur's Gate 3 warten. Der Early-Access-Start des Rollenspiels erfolgt nicht wie geplant im August. Das kommuniziert Entwickler Larian über Twitter. Ein neuer Termin steht jedoch unmittelbar »vor der Tür«.

Gründe für die kurzfristige Verschiebung werden im Tweet nicht genannt. Allerdings ließ das Studio bereits bei der Bekanntgabe des ursprünglichen Release-Termins durchblicken, dass es aufgrund der weltweiten Coronakrise zu Verzögerungen kommen könnte.

Neuer Termin folgt schon bald

Neue Infos gibt's schon bald: Im Rahmen eines Livestream-Events am 18. August um 19 Uhr versprechen die Entwickler »große Neuigkeiten« zu Baldur's Gate 3. Dazu zählt auch der neue Starttermin für die Early-Access-Version. Der Release soll weiterhin über Steam und GOG stattfinden.

Ob Baldur's Gate 3 das Potenzial hat, in die Fußstapfen seiner großen Vorgänger zu schlüpfen, lest ihr in unserer ausführlichen Plus-Preview:

Warnung vor vermeintlichen Vorbestellungen

Schon jetzt warnen die Entwickler vor falschen Vorbestellungen. Offiziell gibt es keine Preorder-Phase für Baldur's Gate 3 und das Team habe noch keine Pläne für den Einzelhandel festgelegt, so Larians Publishing Director Michael Douse via Twitter.

Für Händler oder Keyseller, die bereits jetzt Baldur's Gate 3 zum Verkauf anbieten, bietet das belgische Studio weder Garantie noch Support an. Douse selbst habe nichts gegen den Verkauf von Spiele-Keys, aber zum jetzigen Zeitpunkt können Händler schlichtweg noch keine auf Lager haben. Falls ihr euch für Baldur's Gate 3 interessiert, wartet also unbedingt auf konkrete Infos der Entwickler.