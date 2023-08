Baldur's Gate 3: Was hinter dem Wächter steckt und ob ihr eine Romanze beginnen könnt

Der Wächter sieht so aus, wie ihr euch ihn vorstellt.

Wer in Rollenspielen oft Stunden im Charaktereditor verbringt, wird wahrscheinlich bei Baldur's Gate 3 besonders lange brauchen, bis es wirklich mit dem Spielen losgeht. Denn hier gilt es nicht nur unzählige Klassen, Völker und Eigenschaften auszuwählen, im schlimmsten Fall erstellt ihr sogar vier Charaktere.

Seid ihr endlich fertig, erwartet euch aber noch ein weiterer Editor: Ihr sollt nämlich euren Wächter erstellen. Aber wozu ist der überhaupt da? Und fast noch wichtiger: Kann man mit ihm flirten?

Nur in eurem Kopf?

Ohne großartig zu spoilern können wir Folgendes verraten: Der Guardian erscheint euch in euren Träumen, die ihr gelegentlich bei einer langen Rast im Camp habt. Er ist kein spielbarer Charakter, weshalb ihr auch lediglich sein Aussehen festlegt, wenn ihr ihn im Editor erstellt. Relevant ist er aber trotzdem.

Falls ihr nicht mehr über die Rolle des Wächters erfahren und jegliche Spoiler vermeiden wollt, dann lest am besten hier nicht weiter.

Beim Wächter könnt ihr im Charakter-Editor nur Volk und Aussehen festlegen.

Der Wächter erscheint in euren Träumen, nachdem ihr Fähigkeiten eingesetzt habt, die mit dem Parasiten in eurem Kopf in Verbindung stehen. Auch nach bestimmten Story-Ereignissen träumt ihr von ihm.

Dabei versucht er stets, euch davon zu überzeugen, mit dem Parasiten zusammenzuarbeiten, statt ihn loszuwerden. Angeblich hat er euch beim Entkommen vom Nautiloid geholfen und euer Wohlergehen im Sinn. Ob das aber wirklich so ist, bleibt fraglich. Antworten gibt es wohl erst im dritten Akt der Story.

Solltet ihr den Wünschen des Wächters Folge leisten wollen, dann bedenkt dabei, dass euren Begleitern das gar nicht gefallen wird. Dafür bekommt ihr Zugriff auf neue Fähigkeiten.

Ist eine Romanze möglich?

Tatsächlich könnt ihr mit dem Wächter auch eine Romanze anfangen. Dazu ist es allerdings nötig, mit ihm zusammenzuarbeiten und den Parasit im Kopf zu behalten. Das wird euren Charakter stark beeinflussen und sich auf eure Fähigkeiten und die Beziehung zu euren Begleitern auswirken.

Habt ihr euch auch schon gewundert, warum ihr den Wächter im Charaktereditor erstellen müsst? Seid ihr ihm schon im Spiel begegnet, oder hattet ihr ihn bereits vergessen? Vertraut ihr ihm, oder glaubt ihr dass er Übles im Sinn habt? Und was für eine Art Wesen könnte er eurer Meinung nach sein? Schreibt es eure Meinung gerne in den Kommentaren!