Baldur's Gate 3: Wo ist Dammon? So schließt ihr die Karlach-Quest ab

Tiefling Karlach hat ein mechanisches Herz. Schmied Dammon soll da mal nach dem Rechten sehen. Aber wo steckt er bloß?

Keine Woche ist Baldur's Gate 3 jetzt draußen, aber jedem dürfte klar sein, dass das Spiel einer der Hits des Jahres 2023 ist. Das Rollenspiel bietet seinen Fans gar solch einen gigantischen Umfang, dass viele Spieler auch nach über 30 Stunden noch immer im ersten Akt unterwegs sind - der Einführung in Welt und Story von Baldur's Gate.

Eine Frage, die aktuell viele Spieler umtreibt, ist die nach dem Fundort des Schmieds Dammon. Die Figur brauchen wir, um ein Problemchen mit Karlachs mechanischem Herzen zu lösen - er ist also wichtig für die persönliche Quest der Begleiterin.

Doch je nachdem, ob ihr den Konflikt Tieflinge gegen Kobolde im ersten Akt bereits gelöst habt, fällt die Antwort auf die Frage nach seinem Fundort anders aus. Wir verraten euch beide Fundorte.

Wo findet ihr Dammon…

…wenn ihr die Tieflings-Quest noch nicht erledigt habt?

Schmied Dammon ist einer der Tieflings-Flüchtlinge, die sich im ersten Akt des Spiels im Smaragdhain niedergelassen haben. Er befindet sich im Höhlenbereich des Gebiets, die Treppe hinunter, gleich hinter dem Gnomenhändler.

Dammon wird hier bleiben, bis ihr entweder den Smaragdhain auf Seiten der Goblins plündert oder alle Goblins tötet. Achtung: Wenn ihr euch für Ersteres entscheidet, könnte Dammon im Verlauf der Auseinandersetzung das Zeitliche segnen!

…wenn ihr die Tieflings-Quest bereits erledigt habt?

Wenn ihr bereits geholfen habt, die Teiflinge während der Quest Rette die Flüchtlinge zu befreien, dann verschwindet Dammon aus dem Smaragdhain und taucht erst im 2. Akt des Spiels wieder. Ihr findet ihn dann am Schmiedefeuer vor der Taverne Zum letzten Licht . Die Schmiede ist gleich rechts vom Eingang.

Wenn ihr auch hier schon vorbeigezogen seid - was wir angesichts des Spielumfangs nicht glauben - müsst ihr euch für Auskünfte zu Akt 3 noch gedulden. Auch wir sind noch nicht weit genug, als dass wir sicher wüssten, wo Dammon sich später aufhält. Auf Reddit schreibt allerdings ein User, dass er Dammon im 3. Akt in der Elfensang-Taverne in der Unterstadt von Baldur's Gate gesehen hat. Das Gebäude heißt Schmiede der Neun.

Wozu das Ganze?

Einige unter euch wollen jetzt sicherlich wissen, wozu genau wir Dammon jetzt eigentlich brauchen. Die Antwort: Der Schmied ist Experte für mechanische Herzen. Und genau so einen müssen wir während der Quest Das Teufelsherz für unsere Begleiterin Karlach auftreiben, deren Herz ein wenig Feintuning benötigt. Die Quest erhaltet ihr, kurz nachdem ihr Karlach in Baldur's Gate 3 gefunden habt.

Dammon wird euch auftragen, infernalisches Eisen für ihn zu besorgen. Das Material könnt ihr im Zerstörten Dorf, im Zhentarim-Versteck in Waukeens Ruh und im Goblinlager im Zerstörten Heiligtum finden. Kehrt damit zu Dammon zurück, und er wird sich eine Lösung für Karlachs Herzproblem überlegen. Karlach wird euch dafür ausgesprochen dankbar sein.