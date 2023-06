Ein Zeichentrickfilm, der seit 80 Jahren Kinder zum Weinen bringt, bekommt ein »fotorealistisches« Remake

Ihr wisst, was gemeint ist, wenn es um berüchtigte Bambi-Szene geht. Bildquelle: Disney

Disney legt noch einen Zeichentrick-Klassiker als Live-Action-Remake neu auf. Nach Filmen wie Der König der Löwen, Arielle und Aladdin ist jetzt Bambi dran. Und das Projekt selbst soll nicht einfach irgendwie, sondern sogar fotorealistisch aussehen und dabei Musical-Elemente aufweisen.

Nach über 80 Jahren zurück ins Kino

Wann die Neuauflage von Bambi in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt. Da das Projekt gerade erst in die Gänge kommt, solltet ihr aber nicht vor 2026 damit rechnen. Dass ein neuer Bambi-Film kommen soll, ist dabei übrigens schon seit 2020 bekannt.

Für die Regie hat Disney die Filmemacherin und Schauspielerin Sarah Polley ins Visier genommen, die unter anderem Take This Waltz oder Stories We Tell in Szene setzte. Für ihr adaptiertes Drehbuch zu Die Aussprache gewann sie erst 2023 einen Oscar. Ob Polley Bambi tatsächlich inszenieren wird, ist jedoch noch nicht geklärt - die Info stammt von der für gewöhnlich sehr gut informierten Website Deadline.

Bambi hat mittlerweile ein ganz schönes Alter auf dem Buckel: Ursprünglich im Jahr 1942 veröffentlicht, ist der Disney-Klassiker mittlerweile über 80 Jahre alt. Der Film ist aber bis heute verdammt gut gealtet und gerade die berüchtigte Szene, in der Bambis Mutter von einem Jäger getötet wird, hat so gut wie nichts an seiner Wirkung eingebüßt.

Falls ihr Lust auf schlechte Laune habt, könnt mit dem folgenden Clip nochmal in Erinnerungen ... schwelgen ?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Fraglich ist nur, ob die Neuauflage dem Original überhaupt gerecht werden kann. Wie bereits erwähnt, soll das Remake auf einen fotorealistischen Look setzen und das sorgte zum Beispiel schon bei Der König der Löwen für Kritik. Die tierischen Charaktere konnten so nämlich kaum mehr Emotionen sichtbar und nachvollziehbar übertragen, die gerade in der Vorlage essenziell für die Geschichte und deren Figuren waren.

Mehr dazu werden wir aber spätestens erfahren, sobald es erste Szenen zum Bambi-Remake zu sehen gibt. Ohnehin dürften Disney die Live-Action-Neuauflagen nicht so schnell ausgehen. Als Nächstes kommen Filme wie Lilo & Stitch, Der Glöckner von Notre Dame oder Schneewitchen.

Was haltet ihr davon, dass Disney den über 80 Jahre alten Zeichentrick-Klassiker Bambi als Realverfilmung neu auflegt? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Projekt? Wie gut haben euch vorangegangene Live-Action-Remakes von Disney gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!