Passend zum 25. Jubiläum der Batman: The Animated Series aus den 90er Jahren kündigt Warner für dieses Jahr die beliebte Zeichentrickserie erstmals in einer Remastered Fassung auf Blu-ray an.

Nun endlich steht der Release-Termin der Sammelbox fest: Am 16. Oktober erscheint die komplette Serie erstmals in HD-Qualität als Deluxe Limited Edition auf Blu-ray.

Batman: The Animated Series - Limited Edition Blu-ray

Die Sammelbox enthält sämtliche 85 Folgen der DC-Serie Batman: The Animated Series (1992-1995), inklusive The Adventures of Batman & Robin (1994-1995), sowie den 24 Episoden der Serie Batman: The New Adventures (1997-1999). Zusätzlich sind die beiden Filme Batman und das Phantom (Mask of the Phantasm, 1993) und Batman & Mr. Freeze: Eiszeit (Batman and Mr. Freeze: Sub Zero, 1998) enthalten.

Viele Extras mit drei Funko Pops-Figuren

Neben der Serie dürfen sich Fans auf jede Menge zusätzliches Material freuen. Das Bonusmaterial umfasst zahlreiche Featurettes zur Serie und deren Entstehung. Außerdem bietet die Box drei Funko Pops-Figuren von Batman, Harley Quinn und den Joker in ihren Original-Kostümen aus der Serie.

Die Sammelbox Batman: The Animated Series - Deluxe Limited Edition Blu-ray ist in den USA schon jetzt über Amazon vorbestellbar und wird derzeit mit einem Preis von rund 113 Dollar (unter 100 Euro) geführt. Wann die Box auch im deutschen Handel erscheint, steht noch aus.

Inzwischen können sich US-Fans über die HD-Qualität der Serie selbst überzeugen, denn in Kürze feiert sie auf dem neuen hauseigenen Streaming-Dienst DC Universe ihre TV-Premiere.

Wie in den Comics kämpft Bruce Wayne nach dem Tod seiner Eltern als Superheld Batman in Gotham City gegen das Verbrechen. Zu seinen Verbündeten gehören Robin, sein Butler Alfred, Batgirl als Tochter des Commissioners Gordon, sowie Commissioners Gordon selbst.

Im Original übernehmen Kevin Conroy die Stimme von Bruce Wayne/Batman, Loren Lester als Dick Grayson/Robin und Star-Wars-Star Mark Hamill als Joker. Die Titelmusik der Serie stammt von Danny Elfman, der schon für Tim Burtons Batman-Filme die Musik schrieb.

Passend zu Batman-Serie sind in den 1990er Jahren auch einige Videospiele erschienen.