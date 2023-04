Ein riesiger Rivale für Battlefield im Jahr 2023 ist dieser unscheinbare Shooter

Battlebit Remastered erscheint bald auf Steam.

Eigentlich war's nur ein bissiger Kommentar auf den kaputten Release-Zustand von Battlefield 2042. Aber das Interesse an Battlebit ist so groß, dass die Entwickler weitermachen. Der Shooter setzt so gut wie komplett auf das Spielprinzip von Battlefield.

Das Ganze wirkt durch die Low-Poly-Optik wie eine zum Shooter mutierte Version von Lego, kann also grafisch nicht viel bieten. Dafür gibt's riesige Lobbys und großflächige Zerstörung der Spielwelt.

Und auf Steam warten bereits Zehntausende auf den Early-Access-Release. Auf den Wunschlisten rangiert der Indie-Shooter mit rund 65.000 Vermerken in den globalen Top 30 (via SteamDB).

Und deshalb stellen wir euch das Spiel jetzt genauer vor!

Was ist Battlebit Remastered?

Der Multiplayer-Shooter bietet praktisch eins zu eins die Erfahrung, für die Battlefield seit jeher steht. Im Gameplay-Trailer seht ihr zielbasiertes Geballer, mächtige Panzer, Raketenwerfer-Treffer über weite Distanzen, Medics in Aktion und mehr:

3:23 Battlebit Remastered: Battlefield-Klon zeigt Gameplay im Trailer

Die wichtigsten Features im Überblick

Auf Steam fassen die Entwickler die Eckpunkte von Battlebit Remastered wie folgt zusammen:

Große Lobbys: Partien werden mit bis zu 254 Spielerinnen und Spielern ausgetragen. Auch kleinere Modi wie 64vs64 oder 8vs8 sind enthalten. Die Map-Größen passen sich an die Spieleranzahl an, um die Schlachten flüssig und immersiv zu gestalten.

Partien werden mit bis zu 254 Spielerinnen und Spielern ausgetragen. Auch kleinere Modi wie 64vs64 oder 8vs8 sind enthalten. Die Map-Größen passen sich an die Spieleranzahl an, um die Schlachten zu gestalten. Soldaten-Klassen: Wie inzwischen auch in Battlefield 2042 gibt es Klassen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie heißen Assault, Medic, Engineer, Support und Recon.

Wie inzwischen auch in Battlefield 2042 gibt es Klassen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie heißen Assault, Medic, Engineer, Support und Recon. Fahrzeuge: Es gibt Panzer, Jeeps, Boote und Flugzeuge. Wobei nicht klar ist, ob sich die Flugzeuge auch selbst steuern oder nur als Luftunterstützung dazurufen lassen.

Es gibt Panzer, Jeeps, Boote und Flugzeuge. Wobei nicht klar ist, ob sich die Flugzeuge auch selbst steuern oder nur als Luftunterstützung dazurufen lassen. Mindestens 35 Waffen zur Auswahl: Die lassen sich mit verschiedenen Aufsätzen an den eigenen Spielstil anpassen. Auch die Soldaten können nach Gusto konfiguriert werden.

Die lassen sich mit verschiedenen Aufsätzen an den eigenen Spielstil anpassen. Auch die Soldaten können nach Gusto konfiguriert werden. Zerstörbare Umgebungen: In Battlebit sollt ihr fast das gesamte Schlachtfeld in Schutt und Asche legen können. Wegen der minimalistischen Technik dürfte das vergleichsweise Hardware-schonend bleiben.

Battlebit Remastered - Screenshots ansehen

Was ist noch wichtig?

Battlebit Remastered soll im zweiten Quartal 2023 zunächst im Early Access erscheinen. Es wird kein Free2Play-Spiel und setzt auf einen Kaufpreis, der allerdings noch nicht kommuniziert wurde. Momentan planen die Entwickler, den Preis auch nach dem Full Release nicht zu erhöhen. Dies könnte aber überworfen werden, wie auf Steam nachzulesen ist.

Die Early-Access-Phase von Battlebit soll etwa zwei Jahre andauern. In der Zeit sollen neue Inhalte wie Maps und Waffen hinzugefügt werden. Außerdem soll ein Hardcore-Modus kommen, der bedachteres Vorgehen fordert.