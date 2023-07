BattleBit: Großer Battlefield-Konkurrent verzichtet freiwillig auf eine der besten Shooter-Waffen überhaupt

Keine Shotguns, das ist die Entscheidung der Battlebit Remastered Entwickler.

Die Tür fliegt in den Raum. Die Gegner springen in Deckung, während ihr mit euren Pixel-Kumpanen in das Gebäude stürmt. In engen Umgebungen wie hier, kann die Shotgun all ihre Vorteile ausspielen... doch ... wartet ... Moment. Solch eine Szene ist in Battlebit Remastered aktuell unmöglich und wird es scheinbar auch auf Dauer bleiben.

Denn einer der Entwickler des Steam-Überraschungshits hat nun im Zuge einer Reddit-Runde auf die Frage, ob es jemals Shotguns in Battlebit geben werde, mit einem überdeutlichen Keine Shotguns geantwortet. Genaue Gründe führte er dafür nicht an. Auch wenn Shotguns kaum aus der als Vorbild dienenden Battlefield-Reihe wegzudenken sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Verständnis für Shotgun-Verzicht

Der Youtuber LevelCapGaming nahm sich der Neuigkeit in einem seiner jüngsten Videos zum aktuellen Stand des Titels an und kam für sich zu einem versöhnlichen Fazit: Shotguns würden in modernen Armeen ohnehin nicht wirklich eingesetzt, abseits vom Öffnen von Türen. Deshalb könne er gut darauf verzichten und die Entscheidung der Entwickler akzeptieren.

Auch unter dem Reddit-Post erhebt kaum jemand Einspruch. Wirklich vermissen scheint also kaum jemand diese Waffengattung.

Ganz egal, ob mit oder ohne Shotguns, Fans von Multiplayer-Shootern und vor allem Anhänger des klassischen Battlefield-Gameplays sollten auf alle Fälle mal einen Blick riskieren und sich von der minimalistischen Optik nicht abschrecken lassen. Unser Testvideo zeigt euch, warum.

12:06 BattleBit Remastered - Test-Video zum Early-Access-Hit

Was denkt ihr zu dieser augenscheinlich feststehenden und unverrückbaren Entscheidung der Entwickler? Könnt ihr sie nachvollziehen oder würdet ihr gerne Shotguns im Spiel sehen? Welche Waffen würdet ihr euch abseits davon in dem Pixel-Battlefield noch wünschen? Schreibt uns eure Meinung, Ideen und Wünsche gerne in die Kommentare!