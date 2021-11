Battlefield 2042: Die häufigsten Bugs und was ihr dagegen tun könnt

Erst am 19. November 2021 öffnen sich die Schlachtfeld-Tore für alle. Aber schon im Early Access von Battlefield 2042 ist absehbar, dass es zu einigen schweren technischen Problemen und Bugs kommt. Ob möglicherweise ein Day-One-Patch Abhilfe schaffen wird, ist noch völlig unklar. Wir sammeln deswegen Tipps, die bei den häufigsten Fehlern helfen können.

In unserem Technik-Check erfahrt ihr jetzt schon, warum selbst starke PCs ins Schwitzen kommen:

Die häufigsten Bugs und Probleme von Battlefield 2042

Was bedeutet das? Wenn ihr diese Fehlermeldung bekommt, könnt ihr euch nicht mit den Servern verbinden und landet wieder im Startmenü. Manchmal lautet der ausgegebene Fehlercode auch (2002G), (15:-7A), (1:4688822970:100J:1004G), (2.2600J) oder ((15:1102P: 1101P).

Was könnt ihr tun? Wie inzwischen bekannt gegeben wurde, liegt der Grund für den Fehler auf der Seite von Battlefield 2042, es hat also nichts mit eurer Internetverbindung zu tun. Derzeit hilft nur, die Verbindung zum Server zu trennen und es dann so lange neu zu versuchen, bis es doch klappt. Ein Fix ist in Arbeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Revive-Respawn-Bug

Was bedeutet das? Manchmal läuft der Timer nicht ab, wenn ihr zu Boden geht – ihr könnt dann weder wiederbelebt werden noch respawnen. Manchmal können euch eure Kameraden nicht aufheben, wenn ihr zu nah an Wänden oder seichtem Wasser sterbt, wie auf Reddit berichtet wird.

Was könnt ihr tun? Hier hilft aktuell leider nur, das Match zu verlassen, wenn ihr in der Schleife gefangen seid. DICE muss hier dringend einen Fix liefern, im Moment macht der Bug den Spielspaß kaputt. Zum Beispiel hier bei Profi Shroud:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Link zum YouTube-Inhalt

Link zum YouTube-Inhalt

Unsauberes Aiming

Was bedeutet das? Viele beklagen das unpräzise Schießgefühl von Battlefield 2042, das sich vor allem im Vergleich mit früheren Teilen einfach unsauber anfühlt. Das liegt zum Teil am umstrittenen Bloom-Feature, also einer zufälligen Streuung eurer Waffen.

Was könnt ihr tun? Um die Präzision zu verbessern, müsst ihr Maus- und Tastatursteuerung und Controller-Einstellungen aufeinander abstimmen - auch wenn ihr keinen Controller benutzt. Ein Bug, wie es von offizieller Seite heißt. Wichtig ist, dass die Zielen-Einstellungen unter »Zu Fuß« überall gleich sind. Was genau ihr beachten müsst, erklärt euch YouTuber megaquest hier im Video ausführlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Link zum YouTube-Inhalt

Link zum YouTube-Inhalt

Unendlliche Warteschleife bei Portal

Was bedeutet das? Laut EA können Spieler in der Warteschlange vor beliebten Portal-Modi stecken bleiben, ohne je im Spiel zu landen.

Was könnt ihr tun? Derzeit bietet Battlefield 2042 keine Möglichkeit, aus einer Warteschlange wieder auszusteigen. Ihr müsst also das komplette Spiel beenden (am einfachsten mit Alt und F4) und euch neu einloggen.

Progressions-Bugs

Was bedeutet das? Diese Anzeigefehler treten zum Beispiel auf, wenn ihr neue Waffen-Skins freischaltet oder euren Rang erhöht. Die Rewards stehen euch zwar zur Verfügung, euch wird aber fälschlicherweise angezeigt, dass ihr noch nicht genug Fortschritt erzielt hättet.

Was könnt ihr tun? Meistens hilft ein Neustart, in allen anderen Fällen müsst ihr leider auf einen Patch warten. Solche nervigen Bugs gehören für uns zu den großen Problemen, die ein Day-One-Patch unbedingt beseitigen muss.

Eine aktuelle Übersicht, welche Fehler EA und DICE bereits bekannt sind und woran gerade gearbeitet wird, findet ihr hier auf der offiziellen FAQ-Webseite zu Battlefield 2042. Dort könnt ihr auch selbst Bugs melden.

Seid ihr auch von Bugs und technischen Problemen betroffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn etwas öfter auftritt, ergänzen wir unsere Liste entsprechend!