Battlefield 2042 Serverstatus: Kann ich aktuell spielen?

Battlefield erschien am Freitag, den 12. November 2021 im Early Access und kämpfte bereits zu diesem Zeitpunkt mit Serverproblemen. Nun ist seit dem 19. November 2021 der neue Shooter aus dem Hause DICE auf für alle anderen erschienen und wir fragen uns: Wie geht es den Servern?

Server Down? Der aktuelle Status von Battlefield 2042

Gute Nachrichten: Aktuell (Stand: 19.11.2021, 09:33 Uhr) könnt ihr Battlefield 2042 wie gewohnt starten, euch für ein Match anmelden und loslegen. Wir stellen keine Serverprobleme fest und kommen wie gewohnt in unsere Matches. Auch auf bekannten Meldeseiten wie allestörungen.de gibt es bisher keinen großen Ausschlag zu verzeichnen.

Zu früh solltet ihr euch über diese Meldung allerdings nicht freuen, denn aktuell befindet sich der Großteil der potenziellen Battlefield-Spielerinnen und -Spieler noch auf der Arbeit, in der Schule oder vielleicht noch im Tiefschlaf, weswegen die Server trotz Launch standhalten. Das könnte sich allerdings ändern, je weiter wir auf den Feierabend zuschreiten.

Deswegen checken wir für euch regelmäßig den Serverstatus auf mögliche Downtimes oder Störungen und aktualisieren diese Meldung stetig. Wer nochmal einen großen Rundum-Infoschlag braucht, findet in unserer Übersicht alle wichtigen Infos zu Battlefield 2042:

Was kann ich bei Login-Problemen und Fehlercodes tun?

Sollte es in den nächsten Stunden oder Tagen tatsächlich zu vermehrten Fehlercodes oder Störungen kommen, haben wir euch hier die wichtigsten Fehler einmal aufgelistet:

Hierbei handelt es sich um einen Fehler auf Seiten der Battlefield-Server, bei dem ihr nicht mehr einen Spiel beitreten könnt. Das kommt am ehesten an einen klassischen Server Down heran. Leider könnt ihr hier nichts tun, außer zu warten. DICE hat schon in der Early-Access-Phase an diesem Problem gearbeitet.

Ich komme in kein Portal Match

Nein, es ist nicht normal, wenn ihr nach 10 Minuten Wartezeit noch immer in der Warteschlange steckt und keinem Match beitreten könnt. Hierbei handelt es sich um einen Bug, für den es aber leider noch keinen Fix gibt. Euch bleibt nichts anderes übrig, als euer gesamtes Spiel zu beenden und erneut zu starten.

Ich kann keinen Freunden beitreten

Solltet ihr versuchen, einem vollen Freundes-Squad in ein Match nachträglich beizutreten, bekommt ihr im Spiel oben rechts eine rote Fehlermeldung angezeigt, die je nachdem, ob ihr euch selbst in einem Match befindet, mal mehr, mal weniger kryptisch ist. Auch hierfür gibt es leider noch keine Lösung, weswegen ihr euch erstmal auf Partien mit 3 weiteren Freunden in einem Squad fokussieren solltet.

Noch weitere Fehlercodes und Meldungen wie der DirectX Fehler, der Revive-Bug oder das unsaubere Aiming haben wir euch in einem extra Artikel zusammengefasst:

Es ist zwar kein Bug oder Fehler, oftmals aber trotzdem unglaublich nervig. Battlefield 2042 kämpft auch auf stabilen Gaming-Rechnern oft mit FPS- und Performance-Problemen. Was ihr dagegen tun könnt und wie ihr vielleicht doch noch das ein oder andere Bild pro Sekunde aus eurem Rechner holt, haben wir euch in unserem Tuning-Guide zusammengefasst:

Dort untersuchen wir die Auswirkungen von DLSS und einzelnen Grafikeinstellungen und -Presets, geben allgemeine Tipps und stellen Tipps, die wir im Netz gefunden haben auf den Prüfstand. Am Ende bekommt ihr von uns eine Liste bevorzugter Einstellungen für schwache, mittelstarke und leistungsstarke Systeme.