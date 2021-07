Battlefield 2042 deutet Rückkehr eines absoluten Map-Klassikers an

Erwartet uns ein wahrer Klassiker in Battlefield 2042? Entwickler DICE deutet anscheinend die Rückkehr einer beliebten Map an. Wie Nutzern auf Reddit auffiel, weist ein verzerrtes Teaserbild für das Event EA Play eine frappierende Ähnlichkeit mit der Karte Valparaiso auf.

Die Map stammt ursprünglich aus Battlefield: Bad Company 2, ist an einer paradiesischen Küste in Chile angesiedelt und gehört zu den beliebtesten Levels der Marke. Dass die Rückkehr von Valparaiso keine allzu große Überraschung wäre, wissen wir, seit der neue Modus als eine Art »Liebeserklärung an die Fans« beworben wurde.

Auf Reddit findet ihr den Teaser (von Nutzer »VickeP_« entdeckt), der die Hafengegend von Valparaiso in Battlefield 2042 zu zeigen scheint:

Zur Veranschaulichung verglich der Fan außerdem das Bild mit der dazugehörigen Szene aus der Original-Map. Der Vergleich zeigt eindeutige Überschneidungen:

Kommt es wie vermutet, wäre das eine Bestätigung der Gerüchte, dass es sich bei dem noch unbekannten Modus von Battlefield 2042 um eine Sammlung klassischer Karten und Spielweisen handeln könnte.

Allzu lange müssen wir auf klare Verhältnisse ohnehin nicht mehr warten: Die EA Play läuft am Donnerstag, den 22. Juli um 19:00 Uhr. Wie ihr zuschauen könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel zur EA Play.

Fans feiern die Infos schon jetzt

Im Subreddit zu Battlefield 2042 zeigen sich Fans begeistert von der möglichen Rückkehr von Valparaiso. Auch die Implikation, dass DICE einen Modus voller Favoriten herausbringen könnte, weckt bei vielen Spielern Vorfreude.

Falls ihr auch dazugehört und einen Überblick über alle schon bestätigten Infos zu Battlefield 2042 sucht, helfen wir natürlich gerne:

Würde euch ein klassischer Modus voller nostalgischer Gefühle freuen oder blickt ihr eher den echten neuen Inhalten mit Spannung entgegen? Oder lässt euch Battlefield 2042 vollkommen kalt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!