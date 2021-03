Battlefield 3 bekommt ein Battle Royale von Fans

Das beste Battlefield (zumindest laut GameStar) soll einen Battle Royale bekommen - und zwar von Fans. Die Modding-Gruppe KVN arbeitet aktuell an dieser Mod, die sich aktuell noch im Entwicklungszustand befindet.

Obwohl die Mod noch nicht fertig - und damit auch noch nicht spielbar - ist, veröffentlichte die Gruppe erst kürzlich einen kleinen Teaser zu der Mod, in dem wir kurze Einblicke ins Gameplay bekommen. Den Teaser seht ihr im eingebetteten YouTube-Video:

Die Mod soll nach Fertigstellung über die Modding-Plattform Venice Unleashed veröffentlicht werden, die seit Dezember 2020 für euch zum Download bereitsteht. Einen Release-Termin nannten die Entwickler noch nicht. Der erste Teaser begeistert aber viele Community-Mitglieder auf YouTube und im Discord der Entwickler.

Alle Infos zur Battle-Royale-Mod

Ebenfalls haben die Entwickler auf ihrem Discord-Server ein FAQ mit den wichtigsten Fragen rund um die Mod veröffentlicht, wovon wir euch die wichtigsten Punkte herausgesucht haben:

Ihr braucht für die Mod Battlefield 3 in der Premium oder Standard-Edition, inklusive dem End-Game-DLC

Die Mod funktioniert auch der Battlefield-3-Premium-Edition auf Steam

Sobald die Mod fertig ist könnt ihr sie auf Venice Unleashed herunterladen.

Einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht

Eigene Server sollen zu Beginn nicht möglich sein, nach Release wollen sich die Entwickler das Thema aber nochmal anschauen

Wie soll sich der Battle Royale spielen?

Den Entwicklern zufolge wollen sie »so nah an der klassischen Battlefield 3-Erfahrung bleiben, wie möglich«. So wollen sie keine Waffen modifizieren, werden aber auch nicht alle in die Mod miteinbeziehen. Aktuell sind drei Waffen-Tiers geplant.

Neu eingeführt wird hingegen ein funktionierendes Ping-System für Teams, was das bekannte Spotting-System ablöst und ein Shop-System. Ebenfalls dürft ihr euch auf eine erweiterte Kiasar-Railroad-Map freuen. Ungeklärt ist noch, wie hoch die Spielerzahl im Battle Royale sein wird.

Wer übrigens noch Lust auf weitere Battlefield-3-Mods hat, sollte auch mal einen Blick auf die Reality Mod werfen, die auf realistische Gefechte setzt.