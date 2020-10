Battlefield 3 soll dank Mod zum knallhartem Realismus-Shooter werden

Link zum YouTube-Inhalt

Dank der Hilfe inoffizieller Mod-Tools entsteht derzeit eine »Reality Mod« für Battlefield 3. Und hier ist der Name Programm: Das Team hinter dem Projekt will vor allem auf realistische Gefechte setzen. Dafür orientieren sie sich an der »Project Reality«-Mod für Battlefield 2.

Der offizielle Release-Teaser - den ihr zu Beginn der News findet - zeigt euch bereits, worauf ihr euch gefasst machen müsst: Hier seht ihr, wie eine Gruppe von Soldaten koordiniert in eine Stadt vorrückt, dort jedoch von einem Scharfschützen erwartet wird. Es folgen Gefechte, in denen bereits ein einzelner Treffer das Ende bedeuten kann.

Darum geht es in der Reality Mod

Die Entwickler der Mod wollen vor allem das Teamwork und Kommunikation in den Mittelpunkt der Gefechte von Battlefield 3 rücken und somit eine viel realistischere Erfahrung liefern, als es das Hauptprogramm tut.

Die Voraussetzungen: Im Gegensatz zu Project Reality ist die Reality Mod nicht Standalone. Um sie spielen zu können, benötigt ihr Battlefield 3 inklusive sämtlicher DLCs. Irrelevant ist jedoch, ob ihr es bei Origin oder Steam besitzt.

Was ändert die Mod? Das Team hat nicht nur zahlreiche Elemente von Battlefield 3 modifiziert, sondern teilweise gar komplett neu gestaltet. Dazu gehören unter anderem das Benutzerinterface und auch die Sprachkommunikation. Mit anderen Spielern könnt ihr euch nur über Funksprüche unterhalten, oder wenn ihr wirklich in deren Nähe seid.

Wann erscheint die Reality Mod? Das Werk soll im Dezember 2020 herauskommen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch nicht. Um sie zu spielen, müsst ihr nur »Venice Unleashed« installieren und dann einem Reality-Mod-Server beitreten.

Welche Alternativen gibt es?

Die größte Alternative zu der kommenden Mod für Battlefield 3 ist Squad. Das soll - wie die Entwickler der Reality Mod selbst auf ihrem Discord-Server erklären - gar noch etwas realistischer sein. Was genau ihr von Squad erwarten könnt, erfahrt ihr in unserem Test.

89 9 Mehr zum Thema Squad im Test - Der Militär-Shooter für alle, die es ernst meinen

Ganze zehn weitere Militär-Shooter stellen wir euch zudem in unserer Liste vor. In der findet ihr nicht nur Titel, die auf Realismus setzen, sondern auch jene, die einen etwas arcadigeren Ansatz verfolgen.