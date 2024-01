Eine der besten Sci-Fi-Serien wird nach fast 20 Jahren neu aufgelegt - jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen vom TV-Reboot

Battlestar Galactica (2004) gehört mit einer IMDB-Wertung von 8,7 zu den besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten.

Fast zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Battlestar Galactica zuletzt über die Fernsehbildschirme flimmerte. Aber schon in absehbarer Zeit soll Kampfstern Galactica ein erneutes Comeback feiern. Derek Simonds, der kreative Kopf hinter der Thriller-Serie The Sinner, übernimmt als Showrunner das Steuer des Battlestar Galactica Reboots.

Was wir zum Reboot von Battlestar Galactica wissen

Simonds, der nun die Rollen des Drehbuchautors, ausführenden Produzenten und Showrunners innehat, löst Michael Lesslie (Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes) ab. Unter dem Kommando von Produzent Sam Esmail, dem Mastermind hinter Mr. Robot, verspricht die kommende Neuauflage, sowohl alte Stärken zu bewahren als auch neue Aspekte zu erkunden.

Esmail betont im Gespräch mit Joblo.com, das Projekt in die Hände eines erfahrenen Showrunners wie Simonds legen zu wollen, während er selbst eine beratende Rolle einnimmt:

Ich kenne mich als Filmemacher und weiß nicht, ob ich für harte Science-Fiction geeignet bin. Und Battlestar braucht die Besten der Besten. Aber ich liebe die Welt und das, was Ron Moore mit der [Version von 2004] gemacht hat [...] Ich wusste, wenn wir die richtigen Partner finden würden, um die Serie zu schreiben und zu drehen, könnte ich am anderen Ende stehen und sagen: »Okay, ich glaube, es funktioniert; es ist die gleiche Magie, die ich in der Version von Ron Moore gespürt habe.«

Auch zur Handlung gibt's erste Hinweise: Besonders künstliche Intelligenz soll eine wichtige Rolle spielen. Esmail deutet an, dass die Serie die Beziehung zwischen Mensch und Technologie in einem neuen Licht betrachten und dabei aktuelle Entwicklungen und Befürchtungen aufgreifen wird.

Genaue Details sind allerdings bisher nicht bekannt – und ob die Zylonen in der neuen Serie die Urenkel von ChatGPT sind, wird sich zeigen, wenn die Serie startet.

Wann die Produktion beginnt und wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Produzent Esmail äußerte sich jedoch optimistisch über den Fortschritt des Projekts, insbesondere nach dem Ende der Streiks in Hollywood, die zuvor für Verzögerungen bei fast allen Produktionen gesorgt hatten.

Nun sind wir gespannt auf eure Meinungen: Habt ihr Bock auf ein Reboot von Battlestar Galactica? Die gefeierte Serie von 2004 gehört immerhin zu den besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!