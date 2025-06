Die beste Nintendo-Konsole: Euer Favorit sagt viel über euer Alter aus - und das passt perfekt zur GameStar-Community

Wir können den Sieger noch so sehr verpixeln, ihr erkennt ihn trotzdem auf den ersten Blick. Denn diese Konsole ist Kult!

Vor einigen Tagen wollten wir von euch wissen: Welche Konsole aus dem Hause Nintendo ist eurer Meinung nach die unangefochtene Nummer eins?

Ihr habt abgestimmt - genauer gesagt rund 1.500 GameStar-User, die ihrem Favoriten die Stimme gegeben haben. Am Ende gibt es einen dominanten Sieger, der nicht wirklich überraschend ist. Denn wir kennen euch gut und wissen schließlich, dass ein großer Teil unserer Community sich im Ü35-Bereich tummelt. Die unerwarteten Platzierungen finden sich dahinter.

Die beste Nintendo-Konsole: So habt ihr abgestimmt

Der Sieger erhält von euch fast doppelt so viele Stimmen wie der Zweitplatzierte - ein eindeutiges Ergebnis. Das Super Nintendo Entertainment System (SNES) ist somit unangefochtener Gewinner unserer Umfrage. 29 Prozent aller Stimmen gingen an den grauen Kasten, der viele von euch in der Kindheit und Jugend unzählige Stunden lang bestens unterhalten hat.

Das SNES erhält auch über 30 Jahre nach der Markteinführung eure nach oben gereckten Daumen.

Auf Platz zwei landet die nächste Kindheitserinnerung: Der Nintendo 64 kommt auf einen Stimmanteil von immerhin 19 Prozent. Auf Platz drei liegt schließlich die letzte Nintendo-Konsole des berühmt-berüchtigten Nostalgie-Trios, der GameCube mit 10 Prozent aller Stimmen.

SNES (29 %, 438 Abstimmungen)

Nintendo 64 (19 %, 276 Abstimmungen)

GameCube (10%, 154 Abstimmungen)

Switch 2 (8 %, 125 Abstimmungen)

Switch (8 %, 123 Abstimmungen)

Wii (6 %, 95 Abstimmungen)

Game Boy (5 %, 73 Abstimmungen)

Nintendo 3DS (3 %, 49 Abstimmungen)

Nintendo DS (3 %, 45 Abstimmungen)

NES (2 %, 33 Abstimmungen)

Wii U (2 %, 23 Abstimmungen)

Game Boy Color (1 %, 20 Abstimmungen)

Game Boy Advance (1 %, 17 Abstimmungen)

Game Boy Advance SP (1 %, 15 Abstimmungen)

Nintendo DSi (0 %, 2 Abstimmungen)

Nintendo 2DS (0 %, 2 Abstimmungen)

1:04:42 Zwei Wochen Switch 2: Hype oder Fehlkauf?

Überraschungen gibt's auch. Dass die kommerziell immens erfolgreiche Wii nur auf Platz sechs landet oder der Nintendo 3DS in eurem Community-Ranking sogar vor dem Nintendo DS und damit vor dem meistverkauften reinen Handheld aller Zeiten landet, hätten wir im Vorfeld nicht erwartet.

Schlusslicht ist die Wii U. Oh, ne, 'tschuldigung, Macht der Gewohnheit. Schlusslicht ist der optisch alles andere als ansprechende Nintendo 2DS, dem nur zwei User die Treue halten. Den letzten Platz teilt sich der 2DS mit dem DSi.

Die Wii U kommt übrigens auf 23 Stimmen und wenn ihr eine davon seid, bekommt ihr ein anerkennendes Kopfnicken von unserem Nintendo-Experten und Wii-U-Verfechter Sören.

Stimmen aus der Community

Wie gehabt listen wir euch abschließend noch einige Stimmen aus der Kommentarsektion unterhalb des Artikels auf. Warum habt ihr so abgestimmt? Das sagt ihr:

[…] Für mich ist es der Gamecube. Hat eine wirklich gute Grafik mit guter Leistung kombiniert. Viele richtig gute Spiele und der Controller ist auch einer der besten, die Nintendo bisher hatte. Für mich hat der Gamecube im Endeffekt alles richtig gemacht. - StormTehSinner

- StormTehSinner Das SNES. Lag aber wohl auch daran, dass ich da noch ein Kind war, und als Kind nimmt man eben Dinge immer ganz anders wahr. Ansonsten hatte ich tatsächlich mit dem GameCube viele geniale Spielmomente. - Darknoxus

- Darknoxus Ich habe die Wii gewählt. Sie war einfach komplett anders als alles, was man bis dahin auf Konsole oder PC erleben konnte. - Supamarioana

- Supamarioana Secret of Mana auf dem SNES hat sich bei mir eingebrannt, da hab ich sogar mal die Spielehotline angerufen, deshalb unvergesslich. Hab trotzdem für den N64 abgestimmt, denn damit hatte ich den meisten Spaß mit meinen Kumpels bei Mario Party, Mario Kart und Co. - RayBeans

Was sagt ihr zu dem Ergebnis der Umfrage? Habt ihr mit dem Sieg des SNES gerechnet oder seid nun sogar vom Ergebnis überrascht? Und wie gut schlägt sich in euren Augen die noch brandneue Switch 2 im Alltag? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit der jüngsten Nintendo-Konsole bereits gemacht habt.