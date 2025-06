Das Mario-Spiel, das niemand kennt: Nintendos Super-Klempner war in den 80ern mal beim Militär

Farblich damals zwar eher noch Luigi, aber so genau nehmen wir es nicht.

Preisfrage: Wer ist der wohl berühmteste italienische Klempner der Welt? Wenn ihr darauf mit »Mario« antwortet, gehört ihr zu den Menschen, die die letzten 30 Jahre nicht unter einem Stein gelebt haben. Glückwunsch!

Seit den frühen 80ern begleiten wir den rundlichen Adrenalinjunkie mit Schnauzer bei seinen Abenteuern und Rettungsaktionen. Mit Latzhose und Signature-Cap manifestierte sich Mario über Jahrzehnte hinweg als Klempner in unseren Köpfen.

Doch Mario war nicht immer Handwerker. Im November 1983 widmete er sich in einem Spiel namens »Mario's Bombs Away« einer ganz anderen Profession - als Soldat.

Würde man heute wohl nicht mehr so machen

Aus heutiger Sicht ein schwieriges Setting, besonders für ein so kinderfreundliches Franchise. In den 80ern hatte man da noch andere Standards. Mario's Bombs Away ist ein offizielles Spiel von Nintendo, das 1983 als Teil der Game-&-Watch-Serie erschienen ist. Darin spielt man Mario in grüner Soldaten-Montur, der eine Bombe von links nach rechts transportiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Am linken Bildschirmrand wird Mario eine Bombe überreicht, die ihren Weg nach rechts finden muss, um dort von einem weiteren Kameraden scharf gemacht und auf die Feinde geworfen zu werden. Auf dem Weg darf sie natürlich nicht durch die Fackeln jener entzündet werden, sonst erwischt es Mario selbst.

Das ist aber noch nicht skurril genug: Erschwert wird das Ganze zusätzlich durch einen weiteren Soldaten, der in aller Seelenruhe eine Fluppe nach der anderen wegraucht und die Glimmstängel auf eine Spur von Öl schnippt. Die verläuft natürlich genau da, wo Mario samt Sprengsatz entlang balanciert.

Damals war Mario noch nicht so bekannt wie heute. Gerade erst im Juni 1983 war Mario Bros. als Arcade-Spiel erschienen, Super Mario Bros. kam erst 1985 für Nintendos Famicom und 1987 für das NES auf den Markt. Dementsprechend unbekannt ist eben auch Marios kleiner Ausflug an die Front im Jahre 1983.

Nintendos Game-&-Watch-Systeme gehörten allerdings zu den ersten wirklich erfolgreichen Handheld-Konsolen des japanischen Unternehmens. In einem Game & Watch war je ein Spiel fest verbaut, darunter eben Mario's Bomb Away, aber auch Klassiker wie Donkey Kong und Super Mario Bros. Wenn ihr so ein Teil mal selbst in den Händen halten wollt, zahlt ihr dafür heute weit mehr als 200 Euro.

Die Spiele dieser Reihe wurde aber auch in den sogenannten Game & Watch Gallerys verewigt, die auf verschiedenen Iterationen des Gameboys gespielt werden können. Mario's Bomb Away ist beispielsweise als freischaltbares Spiel in der Game & Watch Gallery 4 für den Gameboy Advance vertreten. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass dort gut versteckt ist.