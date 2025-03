»Der beste Joker aller Zeiten« - Ausgerechnet eine Werbung für eine Autoversicherung entfacht Begeisterung unter Superhelden-Fans

Da lacht am Ende nur noch ein Joker. Bildquellen: State Farm / DC / Warner Bros.

Man könnte meinen, das Joker-Design ist ein Leichtes für Kostüm- und Make-Up-Artists. Grüne Haare, weißes Gesicht, rote Lippen und ein violetter Anzug - schon hat man den Clown-Prince of Crime.

Aber dann gibt es einen tätowierten Jared Leto als Joker. Und ein ausgerupftes Huhn in der End-Credit-Szene von The Batman. Und in Joker 2 stimmt vielleicht das Design, aber das Musical war dennoch alles andere als beliebt. Wie man Fans begeistert, das zeigt jetzt nicht Hollywood, sondern der Werbespot für eine Autoversicherung.

Die US-amerikanische Firma State Farm hat wahrlich keine Kosten und Mühen gescheut, um Gotham City mit all den illustren Charakteren getreu den Comics darzustellen, ohne lächerlich zu wirken. Die Prämisse: Ihr wollt in einer Notsituation doch lieber Batman an eurer Seite und nicht Bateman - letzterer gespielt von Jason Bateman. Guckt euch den Clip gerne hier unten an:

Community ist begeistert

In den knapp zwei Minuten treffen wir auf einige bekannte Gesichter: Comissionor Gordon, Riddler, Black Cat, Two Face, Poison Ivy, Joker und natürlich den wahren Batman. In den Kommentaren wird aber vor allem das Design von Riddler, Two Face und Joker gefeiert.

So schreibt Stoic Jiren auf X: Dieses Joker-Design ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste, das ich je in Live Action gesehen habe und es ist aus einem Werbespot. Auch Rudeejay versteht nicht, wieso Hollywood in all den Jahren nicht fähig war, so etwas zu liefern.

Bella hill spricht sogar mehr als nur das Design an: Diese Charaktere fühlen sich realer an als Hollywoods Stereotypen aus den letzten 20 Jahren.

Hank Tyson verlinkt gleich den neuen DC-Filmchef James Gunn und schreibt: Bitte lass dein Batman-Universum so aussehen.

Aber nicht nur die Charaktere werden gelobt, White Rabbit will die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Auto lenken: Wie könnt ihr das Batmobil ignorieren? Guter Gott, der kleine Blick, den ich erhaschen konnte, ist wunderschön.

Der erste DC-Film unter James Gunn lässt auch nicht mehr lange auf sich warten, mit Superman startet das neue DCU noch dieses Jahr. Mit The Brave and the Bold sind auch schon einige Schreiber dabei, Batman auf die Leinwand zurückzubringen. Das könnte aber noch einige Zeit dauern, wohingegen Supergirl und die Lanterns-Serie zumindest schon ein fertiges Drehbuch haben. The Batman 2 mit Robert Pattinson soll übrigens unabhängig von all dem kommen und nichts mit dem DCU zu tun haben.